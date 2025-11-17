鳳凰颱風蘇澳首名罹難者延誤通報？ 鎮長致歉允檢討改善

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮獨居的78歲張黃婦人，11日晚間因鳳凰颱風住處淹水慘遭溺斃，事隔5天後蘇澳鎮公所才對外發布，引發質疑聲浪。鎮長李明哲今天(17日)向家屬致歉，並承諾針對鎮公所通報系統深入檢討。

蘇澳鎮鳳凰颱風水災，估計有3200戶淹水，宜蘭縣災害應變中心未接獲死亡通報，不過，鎮公所16日下午發布訊息，直指住在蘇北里中原路的張黃婦人，12日被發現陳屍自宅1樓客廳，檢察官相驗後認定是溺斃，成為鳳凰颱風蘇澳首名罹難者。

李明哲說，蘇澳水災發生後，張黃婦人住在外縣市子女，聯繫不上母親心急如焚，12日回家探視，打開家門目擊媽媽倒臥1樓客廳，趕緊打119，救護車到場時，確認明顯死亡沒有送醫，檢方13日相驗認定生前溺水死亡，14日當地里長詢問蘇澳鎮公所是否有死亡補助，鎮公所社會課有向縣府社會處查詢。

李明哲表示，他得知張黃婦人因颱風淹水溺斃，16日下午趕到羅東壽園慰問，死者子女不能接受公所這麼晚才知道，他當場向家屬致歉，允諾找出原因儘速改善。

李明哲認為，事發過程中，消防人員、警方、蘇澳鎮公所里幹事，都有收到相關訊息，為何未及時通報？顯示通報鏈出現問題，以致無法在第一時間協助家屬處理後事，鎮公所會找出問題癥結，避免類似情形再度發生。

