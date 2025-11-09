鳳凰颱風襲台倒數！鄭明典曝對台影響關鍵時間點

鳳凰颱風動態。（圖／翻攝自氣象署）





鳳凰颱風來勢洶洶，預估外圍環流將與東北季風形成共伴效應，各界不敢大意，前氣象局長鄭明典分析，鳳凰颱風登陸呂宋島之後，有一關鍵會決定對台灣的威脅程度。

前氣象局長鄭明典在臉書粉專發文指出，鳳凰颱風遇到呂宋島地形，登陸前有稍微北偏，中心稍稍遠離馬尼拉，不過從路徑來看，馬尼拉應該也會很有感。颱風過了呂宋島之後，預期移動速度會變慢，越慢對台灣的威脅就越弱，是10日觀察的重點。

「海鷗後面鳳凰不是巧合！」鄭明典也坦言，11月5日的平均氣流分析，約是850~400百帕代表的中對流層平均氣流，這個時間點海鷗還在南海，鳳凰前身的低氣壓在菲律賓東方，而更東方還有一個低氣壓。

鄭明典說，這幾個低壓的北方是副熱帶高壓帶，副高南側的東風流線高、低交錯變化，波形很明顯，所以海鷗和鳳凰颱風是同一個「東風波系列」的低壓區發展出來的颱風，兩者是相關的，接續發展出來並不是隨機發生的巧合，也示警鳳凰後面還可能有熱帶擾動。鄭明典也說，從東風波的角度看，其實可以解釋不少系集預報分歧的現象。

