鳳凰颱風襲台時間曝！ 週一發布海警、週二陸警

鳳凰颱風目前已增強為中颱等級，正朝台灣逼近，預計將先侵襲菲律賓呂宋島，9日可能增強為強颱，10日再因地形影響減弱。中央氣象署預估颱風最可能在下週三晚至週四清晨登陸台灣中部地區，週一可能發布海上颱風警報，週二則發布陸上颱風警報。西半部地區面臨較高威脅，澎湖、台南與高雄三縣市的侵襲機率已突破六成，民眾應嚴加防範。

鳳凰颱風直撲呂宋島估轉強颱。（圖／翻攝氣象署）

鳳凰颱風目前正持續向西北西方向移動，預計登陸菲律賓呂宋島。氣象署預報員張竣堯表示，颱風8日凌晨已增強為中颱，9日登陸呂宋島時可能進一步增強為強颱，但10日會受地形影響再減弱成中颱，隨後北轉往北北東方向接近台灣。張竣堯進一步解釋，依目前預測路徑，不排除颱風在週三至週四有機會登陸台灣中部一帶，但確切登陸點還要視鳳凰如何轉向，路徑仍有不確定性。

張竣堯提醒民眾，若颱風移動速度沒有太大變化，預計在週一上半天會發布海上颱風警報，並在週二陸續發布陸上颱風警報。氣象粉專指出，就現階段資料來看，鳳凰侵襲台灣的機率非常高，但最終強度取決於颱風減弱的速度，如果減弱速度慢，不排除有可能以中颱強度登陸。

鳳凰颱風結構遭呂宋島破壞。（圖／翻攝NCDR官網）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興分析，由於鳳凰颱風走的路徑類似九號颱風，中南部地區沒有受到中央山脈地形的保護，颱風可能以中度颱風等級影響台灣。目前最令人擔憂的是鳳凰颱風沒有大幅減弱的情況下，西部地區恐首當其衝。

根據中央氣象署發布的120小時颱風暴風圈侵襲機率，澎湖、台南與高雄三縣市的威脅最大，侵襲機率已突破六成，也不排除颱風從中部登陸，可能再度造成重創。面對即將來襲的鳳凰颱風，民眾務必嚴加防範，留意相關警報與最新資訊。

