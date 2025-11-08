鳳凰颱風襲台時間曝！ 週一發布海警、週二陸警
鳳凰颱風目前已增強為中颱等級，正朝台灣逼近，預計將先侵襲菲律賓呂宋島，9日可能增強為強颱，10日再因地形影響減弱。中央氣象署預估颱風最可能在下週三晚至週四清晨登陸台灣中部地區，週一可能發布海上颱風警報，週二則發布陸上颱風警報。西半部地區面臨較高威脅，澎湖、台南與高雄三縣市的侵襲機率已突破六成，民眾應嚴加防範。
鳳凰颱風目前正持續向西北西方向移動，預計登陸菲律賓呂宋島。氣象署預報員張竣堯表示，颱風8日凌晨已增強為中颱，9日登陸呂宋島時可能進一步增強為強颱，但10日會受地形影響再減弱成中颱，隨後北轉往北北東方向接近台灣。張竣堯進一步解釋，依目前預測路徑，不排除颱風在週三至週四有機會登陸台灣中部一帶，但確切登陸點還要視鳳凰如何轉向，路徑仍有不確定性。
張竣堯提醒民眾，若颱風移動速度沒有太大變化，預計在週一上半天會發布海上颱風警報，並在週二陸續發布陸上颱風警報。氣象粉專指出，就現階段資料來看，鳳凰侵襲台灣的機率非常高，但最終強度取決於颱風減弱的速度，如果減弱速度慢，不排除有可能以中颱強度登陸。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興分析，由於鳳凰颱風走的路徑類似九號颱風，中南部地區沒有受到中央山脈地形的保護，颱風可能以中度颱風等級影響台灣。目前最令人擔憂的是鳳凰颱風沒有大幅減弱的情況下，西部地區恐首當其衝。
根據中央氣象署發布的120小時颱風暴風圈侵襲機率，澎湖、台南與高雄三縣市的威脅最大，侵襲機率已突破六成，也不排除颱風從中部登陸，可能再度造成重創。面對即將來襲的鳳凰颱風，民眾務必嚴加防範，留意相關警報與最新資訊。
更多 TVBS 報導
天氣／鳳凰颱風要「超兇開眼」了！ 鄭明典驚：是大災難
鳳凰恐成非常強颱！日氣象廳估這天往台灣來：穿過菲律賓仍維持強度
天氣／鳳凰颱風要北上了！3縣市「暴風侵襲率破6成」豪雨灌全台
天氣／鳳凰颱風「路徑變了」！6縣市雨最猛 大迴轉衝台灣
其他人也在看
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 8 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 暴風侵襲率「全台本島」破5成
鳳凰颱風最新風雨預測 暴風侵襲率「全台本島」破5成EBC東森新聞 ・ 5 小時前
颱風鳳凰最快10日發布海警 估接近台灣強度減弱
（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象署表示，颱風鳳凰不排除將會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，海氣條件不佳，預估會持續減弱，將以輕度颱風或中度颱風接近台灣，預計最快10日將發布海上颱風警報。中央社 ・ 10 小時前
鳳凰颱風罕見路徑！恐沿北轉撲台 氣象專家：「非常少見」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導颱風「鳳凰」正強勢逼近台灣，最新路徑預測顯示，颱風將在北轉後朝台灣靠近。氣象專家林得恩今（7）日在「林老師氣象站...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鳳凰「身體胖一倍」3縣市首當其衝 粉專曝襲台強度：就看1關鍵
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。預測9日2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1110公里之處。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
【動畫說時事】鳳凰颱風急轉北襲！ 下週暴風豪雨恐橫掃全台
今天（11/7）是二十四節氣中的「立冬」，但天氣仍偏暖。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風將於下週一（11/10）通過菲律賓進入南海，並可能在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。 下週二、三鳳凰恐挾帶「暴風及大量降雨」，風雨分布仍有變數。下週四白天起，颱風減弱遠離，天氣才會逐步好轉。氣象專家林得恩指出，鳳凰颱風在11月生成，強度與路徑都屬「罕見個例」，尤其從台灣西部一路北上極為少見，顯示氣候變遷正在改變颱風生成與發展的模式。太報 ・ 1 天前
把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨
把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨EBC東森新聞 ・ 8 小時前
南台灣注意！鳳凰恐轉「非常強颱」影響最大時間點曝
南台灣注意！鳳凰恐轉「非常強颱」影響最大時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
《社會》鳳凰將轉「非常強颱」 日本氣象廳揭最新路徑 南台灣小心了
【時報-台北電】鳳凰颱風來勢洶洶，目前已達輕颱上限，日本氣象廳最新預報，鳳凰颱風預計9日升至日本定義的「非常強颱」，行經菲律賓北部後，11日開始北轉，朝台進逼，12日最靠近台灣，從預估路徑圖可見台灣南部都被劃入紅色暴風警戒範圍。 鳳凰颱風目前正以每小時25公里速度，向西北西進行，並持續增強中。根據日本氣象廳今中午12時（台灣時間上午11時）預報 ，鳳凰颱風預計將於9日升至日本定義的「非常強颱」，近中心最大風速為每秒50公尺，最大瞬間風速來到每秒70公尺。 從預估路徑圖可見，鳳凰颱風將於10日前後穿越南海接近台灣，屆時強度將稍微減弱，11日北轉由南向北移動，12日最靠近台灣，預估近中心附近風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺，台灣南部縣市被列入紅色暴風警戒範圍。（新聞來源：中時新聞網 楊婕）時報資訊 ・ 1 天前
紅點副總裁「看見台灣，設計之光」特展致詞 (圖)
紅點設計獎副總裁喬瓦賽克在柏林「看見台灣，設計之光」特展開幕式致詞指出，來自台灣的設計兼具文化傳承底蘊與創新，以當代方式重新詮釋傳統，是作品在國際脫穎而出關鍵。中央社 ・ 9 小時前
鳳凰颱風逼台！最新暴風侵襲機率曝 2縣市飆7成
氣象署最新預測，輕度颱風鳳凰未來路徑直撲台灣而來，氣象粉專「台灣颱風論壇」示警，中南部很可能在下周二（11日）之前感受都還好，但下周三（12日）颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來。據氣象署最新公布的颱風暴風侵襲機率顯示，台南市、澎湖縣都已達到70%，民眾盡早做好防颱準備。中時新聞網 ・ 1 天前
北極冷氣團帶來寒流 多州迎初雪 美西則不冷
來自加拿大的北極冷氣團9日起向南擴散，席捲美國中西部至東部大片地區，帶來今年冬季首波大範圍寒流及初雪。世界日報World Journal ・ 14 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間EBC東森新聞 ・ 1 天前
快訊／鳳凰來襲！東琉線10日起船班異動 11、12日全面停航
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導鳳凰颱風已在今（8）日凌晨增強為中度颱風，小琉球的東琉線交通客船聯營處今（8）日宣布，10日船班將部分停航：早上7點琉球...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
看玉山金、三商壽併購 台新新光金總座：未來整合才是辛苦的路
今（7）日世貿一館，9點不到，人聲鼎沸。台新新光金控總經理林維俊早早就到國際金融博覽會展位，先去逛自家結合AI、AR與互動體驗的智慧金融生活場域。會後接受媒體訪問，針對玉山金、三商壽併購案，他表達了祝福。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風將升中颱！下週恐正面襲台 專家示警可能達強颱
（記者許皓庭／綜合報導）鳳凰颱風持續增強，最新路徑預測顯示，下週將逐步北轉朝台灣靠近，可能在週三、週四（12、 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風「將北轉登陸台灣」！ 下周一二連發海警、陸警「豪雨灌全台」
今年第26號颱風鳳凰路徑改變、往西修正，將北轉登陸台灣！中央氣象署依最新路徑預測，鳳凰颱風有可能從中南部登陸台灣且穿越台灣，預估下週一（10日）發布海上警報；下週二（11日）發布陸上警報。 氣象中廣新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰颱風恐成「非常強颱」 日氣象廳：南台灣列暴風警戒
鳳凰颱風來勢洶洶，日本氣象廳指出，颱風在增強威力的同時持續向西北西移動，最新預測顯示，颱風將於10日登陸菲律賓呂宋島後北轉，逐漸接近台灣，並已將台灣南部劃入紅色暴風警戒範圍內。中天新聞網 ・ 1 天前
自立支援照顧10年 台中長者感受進食滋味
[NOWnews今日新聞]台中市政府社會局推動「自立支援照顧模式」邁入第10年，為協助長輩恢復咀嚼與吞嚥功能，特別辦理「口腔功能促進照顧服務」，與永信社會福利基金會合作深入全市16家老人福利機構，協助...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前