鳳凰颱風襲台 凱基人壽五大保戶關懷

鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布陸上颱風警報。為協助保戶防災應變，凱基人壽啟動「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大關懷服務，提供即時保障與協助。

凱基人壽表示，保戶若因風災受傷或不幸身故，保險事故一經確認，即啟動「快速理賠」程序，相關文件可於給付後補齊。若住院治療符合條件，可申請最高10日、上限新台幣6萬元的「住院預付金」，以減輕緊急醫療壓力。

針對災區保戶，凡地方政府公告停班停課或能提出受災證明者，續期保費應繳日期於即日起三個月內，可申請「保費緩繳」，期限得延長三個月。「保服優惠」則提供保單貸款利息緩繳六個月，並受理免費補發遺失或毀損保單申請。

此外，已投保凱基人壽旅行平安險者，若因颱風影響旅程，可於一週內申請契約變更，辦理延期或取消。民眾可洽業務員、客服專線0800-098-889或各地服務中心辦理。

凱基人壽提醒，颱風期間應固定門窗、清理排水並備妥防災物資；居住於低窪或土石流潛勢地區者，應提前撤離至安全地點。公司強調，保險是分散風險的重要保障，盼與保戶共同面對災害、平安度過颱風。（魏嘉虹）