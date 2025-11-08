鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝

鳳凰颱風將於12、13日最接近台灣。圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書粉專

中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇指出，鳳凰颱風目前位於菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，其今日凌晨已增強為中度颱風，預估明（9）日可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑有機會擴大到300公里以上。

吳聖宇預估下週一（10日）鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，受地形破壞將減弱為中度颱風，下週二（11日）鳳凰再沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉、趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢，大致會以輕度颱風等級侵襲，並於下週三（12日）進入台灣海峽南部、且轉向東北移動，週三晚間到週四（13日）上午期間颱風中心及環流會快速經過台灣上空，接著進入台灣東北方海面，至下午才會遠離台灣，轉變為溫帶氣旋。

天氣部分，下週一（10日）台灣受鳳凰颱風外圍環流及東北季風配合影響，北部、東半部可能受共伴效應影響出現明顯雨勢，中南部地區則是要等到週二（11日）才會開始降雨；至於鳳凰颱風最接近台灣的下週三（12日）到週四（13日）上半天，預估各地都有較明顯的風雨發生，最快得到週四（13日）下半天風雨才會逐漸緩和。

氣象署預估下週一發布海警、下週二發布陸上警報。圖／中央氣象署

對此中央氣象署指出，預估將於下週一發布海警、下週二則發布陸上警報，而根據今日下午2點最新預測「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料：

北部地區宜蘭縣達42%、基隆市44%、台北市45%、新北市46%、桃園市48%、新竹縣50%、新竹市51%。

中部地區苗栗縣達52%、台中市55%、南投縣55%、彰化縣56%、雲林縣56%。

南部地區嘉義市達56%、嘉義縣59%、台南市62%、高雄市59%、屏東縣56%、恆春半島50%。

東部地區花蓮縣達42%、台東縣44%、綠島40%、蘭嶼35%。

離島部分澎湖縣達68%、金門縣61%、連江縣45%。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上、陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米；目前台南市、湖縣達、金門縣3縣市颱風暴風圈侵襲機率達60%以上，不過是否停班停課，屆時仍由各縣市政府自行決定。



