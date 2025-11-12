鳳凰颱風襲台！陳亭妃取消北上「留守台南」 提名初選程序改由辦公室代辦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
民進黨立委陳亭妃原計劃今（12）日親自赴黨中央報名台南市提名初選，然而鳳凰颱風襲台，台南宣布停班停課，陳亭妃昨晚表示，登記台南市長初選程序將由辦公室代辦，她將留守台南，注意各區防颱狀況。
民進黨台南市、高雄市、嘉義縣提名初選自10日起開放4天登記，有意參選台南的立委林俊憲已於首日完成報名。根據民進黨初選公告，領表人申請登記初選時，需繳30萬元登記費、60萬元民調費用、10萬元保證金。登記後會先溝通協調，協調至12月16日前截止，如無法達成協議，中央黨部將在明年1月12日至17日辦理民調決定提名人選。
「市民安全永遠比自己的事更重要。」陳亭妃昨晚透過新聞群組表示，鳳凰颱風從高屏登陸，南部為高風險區，台南已公宣布停班停課了，她決定留守台南、關心各區防颱狀況，與市民共同守護家園，因此取消北上行程。原訂11月12日登記民進黨台南市長初選的程序，將由國會辦公室主任與副主任代為辦理。
更多FTNN新聞網報導
台南市長民調大贏陳亭妃問初選怎麼輸？黨部不滿：是在懷疑黨？
縣市長提名賴清德偏袒新系？陳亭妃回應了
民調＋街訪！陳亭妃聲勢領先台南戰局 被視為民進黨守住南台灣最強王牌
其他人也在看
台南初選正式起跑！完成登記 陳亭妃：我就是最強母雞
因應鳳凰颱風襲台，力拚民進黨提名參選2026台南市長的立委陳亭妃今（11/12）選擇留在台南，由辦公室主任完成民進黨初選登記，她說，如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？她要用行動證明，「我就是那個最強的母雞」。太報 ・ 21 小時前
颱風天陳亭妃顧台南 由幕僚代為登記初選
鳳凰颱風來襲，陳亭妃顧台南狀況。由辦公室幕僚至黨中央完成登記短新聞SHOTNEWS ・ 22 小時前
登記初選角逐提名 陳亭妃：準備好成為台南400年來首位女市長
陳亭妃表示，未來有信心把台南打造成「行動政府」，讓政府動起來、讓人民感受到溫暖與力量，重現台南的光榮與自信。她指出，2022年藍白尚未合作，民進黨在台南僅以4萬多票險勝；2026年藍白若全面聯手，氣勢更強，唯有最強的母雞才能帶領勝選，她要用行動證明自己就是那個人。...CTWANT ・ 20 小時前
陳亭妃完成初選登記 喊話成為「最強母雞」帶領台南前行
民進黨立委陳亭妃今（12日）因鳳凰颱風侵台、台南停班停課，決定留守當地勘災，改由辦公室主任代表前往黨中央，完成2026台南市長初選登記，她表示，將以「最強母雞」之姿帶領最強小雞，讓台南繼續榮耀前行。鏡新聞 ・ 20 小時前
鳳凰颱風來襲陳亭妃固守台南 辦公室主任代完成市長初選登記
鳳凰颱風，台南市已宣布停止上班課，民進黨立委陳亭妃12日上午，由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃強調，市民的一切永遠是最重要的。颱風來襲，就要固守台南、守護台南，這是我對台南的承諾，任何時刻，亭妃都是跟人民站在一起。陳亭妃表示，一大早7點就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區瞭解狀況，因為丹娜絲的重創這些地方已經變的很脆弱，目前各種的防颱措施是否到位，能否承受鳳凰颱風風勢、雨勢的襲擊，亭妃再一次確認，雖然鳳凰颱風轉為輕颱，但是台南人都還在丹娜絲颱風的陰影中，只要聽到由南部直撲，都心有餘悸。陳亭妃進一步指出，今天因爲鳳凰颱風，台南已宣布停班課，所以必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任完成台南市長初選登記，但是亭妃絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量。因為我們要讓台南的光榮與自信重現。面對2026年藍白合的挑戰，陳亭妃直言，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏四萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強。如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？亭妃要用行動證明，我就是台灣好新聞 ・ 20 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 1 天前
先找趙少康便當會！媒體人揭黃國昌盤算
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌表態參選2026年新北市長，但目前尚未與國民黨主席鄭麗文會面；中廣前董事長趙少康昨日則曬出與黃國昌便當會的合照。對此，資深媒體人陳敏鳳今（11）日於《新聞！給...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
漢神巨蛋商圈吸餐廳、診所匯聚 信義房屋揭發展潛力
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報北高雄原就有三鐵共構、漢神巨蛋百貨等機能，近年在台積電進駐楠梓、輕軌、知名百貨商場及大學分校進駐等多重建設話題下，更加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
南橫公路向陽至利稻維持封路 利稻至初來解除預警性封閉
台20線南橫公路台東縣海端鄉向陽至初來（149K+110～199K+000）路段受鳳凰颱風來襲影響，自11月11日辦理預警性封閉，經公路局南區養護工程分局關山工務段人員朝巡後發現，其中台20線150K+100、161K+000等兩處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，台20線149K+110~171K+5自由時報 ・ 1 天前
鳳凰颱風未到先驚魂 失智婦車禍自行出院府城「迷航」6小時
鳳凰颱風前夕，台南傳走失驚魂，88歲李姓老婦因為出車禍被送醫後，沒等家人來接就自己從新樓醫院出院，但因為記憶力不穩迷途超過6小時，家人擔心夜裡風雨增強報案，南警五分局和緯派出所警員謝承翰獲報後，終於在南區中華南路找到李婦。五分局指出，昨晚7點多，李婦家人到和緯派出所求助，自稱在下午2點多時，接獲南警自由時報 ・ 1 天前
一顆大石頭放海邊？台東南迴藝術季作品挨批「有看沒懂」
台東縣政府文化處今年辦南迴藝術季僅兩件作品，縣議員翁麗吟質疑設在大鳥遊憩區的「大石頭」擺在海邊「有看沒有懂」，金峰鄉正興村入口的則像一般涼亭，周遭還雜亂無章，讓人難以感受到是藝術品。處長李吉崇允諾加強標示及維護管理。翁麗吟說，位於大鳥休憩區的作品對一般路過遊客而言，僅是一塊「大石頭」，一個大石頭佇立自由時報 ・ 1 天前
健喬前三季EPS 1.28元，10月營收寫歷年同期新高
【財訊快報／記者何美如報導】健喬信元(4114)2025年前三季財報出爐，心血管、癌症/腫瘤領域等主力產品銷售穩健向上，推升營收、獲利成長均超過一成，每股盈餘(EPS)1.28元。健喬亦公布10月合併營收新台幣5.4億元，年成長9%，為歷史10月最佳成績，累計1至10月合併營收達51.4億元，較去年同期成長13%。健喬指出，在各產品事業群中，除了心血管、癌症/腫瘤治療領域的產品銷售維持高雙位數成長外，亦持續在OTC藥物/保健食品市場推出多款優質的產品。旗艦產品愛克痰，在10月推出了全新紫色包裝的葡萄口味產品，另外，民眾在季節交替時常透過發泡錠補充維生素，以增強免疫力，子公司優良生醫研發生的發泡錠新品亦成為營收成長動能之一。前三季合併營收為46億元，年成長14%，歸屬於母公司業主淨利為6.3億元，年成長16%，EPS1.28元。健喬表示，為了因應全球醫療及保健市場的轉變與需求，公司將持續採用多元成長策略，積極強化多元的產品線，擴大合作夥伴網絡與銷售區域。財訊快報 ・ 1 天前
高雄藍議員罕見激烈抗爭！白喬茵曝真相批陳其邁：不敢向中央抗議
高雄市議會昨（11）日進行總預算交付議程，藍營不滿高雄市長陳其邁報告完總預算後就離席，集體霸占主席台包圍議長康裕成，綠營緊急護駕，雙方爆發激烈肢體衝突。高雄市議員白喬茵還原當下情形，並痛批高雄市長陳其邁漠視市民權益、完全不敢向中央抗議。中時新聞網 ・ 1 天前
一起吃飯吧，喚回專屬於家的記憶
暢銷書《與成功有約》的作者、領導力專家史蒂芬・柯維（Stephen R. Covey），曾在《七個習慣打造幸福家庭》中寫道：「家庭聚餐十分重要，即使每週只聚一次，那一頓飯也能成為家的核心時刻。若這頓用心準備的餐食吃得愉悅，餐桌便不只是吃飯的地方，更像是一張聖餐檯。」無論在東方還是西方，餐桌始終是家的象徵，也是情感交會的場域。一家人圍坐，共享熱菜熱湯，不只是填飽肚腹，更是一種陪伴與凝聚。你，上一次與家人共餐是什麼時候？和自己吃飯又是什麼時候？你家的餐桌有著什麼樣的風景？ 一道菜，喚起家的專屬記憶在許多人的記憶裡，家的味道，往往是從廚房開始。那是下班放學的時刻，母親早已在廚房忙碌，切菜、將煎魚翻面，再確認排骨湯是否煮到入味。煮食，不只是張羅一頓飯，更是一種無聲的日常儀式，在每個平凡的早晚，把一家人牽回同一張餐桌旁。煮飯是家庭生活的節奏，也是維繫關係的方式。誰愛吃芋頭、誰不碰香菜、誰今天多添了半碗飯，這些細節默默記錄著一個家最真實的互動與關心。那鍋燉湯不只是湯，那碗飯也不只是飯，而是日日夜夜堆疊出的親密與熟悉。有時候，一道菜能喚起的，不只是味蕾的記憶，更是整個家的身影。許多家庭都有一種「只有常春月刊 ・ 1 天前
不是殺假boy！蔣萬安霸氣露臉宣布正常上班
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，北北基桃部分民眾引頸期盼停止上班課，不過台北市11日、12日均正常上班課，大批網友當晚湧進市長蔣萬安臉書痛罵「蔣不聽」、嘲諷「咕嚕咕嚕」、「殺假boy」，不過，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
健保鬆綁免疫療法！泌尿道上皮癌免驗PD-L1即可用
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「罹癌到現在，現在最幸福的是每天能夠陪伴孫子散步，感覺自己像回到正常的生活。」一名年過六旬的陳大哥感性分享。台大醫院癌醫中心分院腫瘤內科部主治醫師郭哲銓指出，陳大哥被診斷出泌尿道上皮癌時已為晚期，經歷過數輪傳統化療，雖有一定療效，病情暫時穩定，但身體明顯疲憊，嚴重影響生活。 所幸，今年10月起，健保放寬PD-L1檢測限制，讓泌尿道上皮癌治療得以與國際接軌，病患能更快速且廣泛地使用免疫療法，「後經醫療團隊評估，陳大哥接受了免疫檢查點抑制劑（IO）維持治療，腫瘤成功控制且副作用微小，生活品質獲得明顯改善。」郭哲銓醫師說。 IO治療放寬PD-L1限制！補足泌尿道上皮癌傳統治療缺口 泌尿道上皮癌成因與抽煙、特定中藥成分如馬兜鈴酸等環境風險因素有密切關聯，部分患者發現時已屬病情嚴重或已轉移。過去標準治療以化學治療為主，但因患者年紀偏大且體況多不佳，常難以耐受化療副作用，造成治療成效受限。 「泌尿道上皮癌的免疫檢查點抑制劑（IO）取消檢測PD-L1條件，最大的意義在於為病患爭取了『時間』與『機會』。」郭哲銓醫師表示，IO 維持療法已成為晚期泌尿道上皮癌治療的全球趨勢，健康醫療網 ・ 1 天前
新聞眼／又切換戰鬥模式 卓揆的橄欖園在哪
行政院長卓榮泰日前面對ＮＣＣ四位委員被提名人全被封殺，才抱怨「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」。但話才說...聯合新聞網 ・ 1 天前
週刊爆柯家不滿黃國昌 傳白委促暫緩兩年條款｜#鏡新聞
深陷養狗仔偷拍政敵風暴的民眾黨主席黃國昌，因為民眾黨的2年條款，距離卸任立委倒數不到3個月。現在有媒體報導，民眾黨內立委林國成和張啓楷，私下去遊說柯文哲暫緩實施兩年條款！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 18 小時前