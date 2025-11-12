鳳凰颱風襲台！陳亭妃取消北上「留守台南」 提名初選程序改由辦公室代辦

暢銷書《與成功有約》的作者、領導力專家史蒂芬・柯維（Stephen R. Covey），曾在《七個習慣打造幸福家庭》中寫道：「家庭聚餐十分重要，即使每週只聚一次，那一頓飯也能成為家的核心時刻。若這頓用心準備的餐食吃得愉悅，餐桌便不只是吃飯的地方，更像是一張聖餐檯。」無論在東方還是西方，餐桌始終是家的象徵，也是情感交會的場域。一家人圍坐，共享熱菜熱湯，不只是填飽肚腹，更是一種陪伴與凝聚。你，上一次與家人共餐是什麼時候？和自己吃飯又是什麼時候？你家的餐桌有著什麼樣的風景？ 一道菜，喚起家的專屬記憶在許多人的記憶裡，家的味道，往往是從廚房開始。那是下班放學的時刻，母親早已在廚房忙碌，切菜、將煎魚翻面，再確認排骨湯是否煮到入味。煮食，不只是張羅一頓飯，更是一種無聲的日常儀式，在每個平凡的早晚，把一家人牽回同一張餐桌旁。煮飯是家庭生活的節奏，也是維繫關係的方式。誰愛吃芋頭、誰不碰香菜、誰今天多添了半碗飯，這些細節默默記錄著一個家最真實的互動與關心。那鍋燉湯不只是湯，那碗飯也不只是飯，而是日日夜夜堆疊出的親密與熟悉。有時候，一道菜能喚起的，不只是味蕾的記憶，更是整個家的身影。許多家庭都有一種「只有

常春月刊 ・ 1 天前