鳳凰颱風襲台！黃偉哲視察北門、將軍、七股漁港防災情形
鳳凰颱風直撲台灣，台南市長黃偉哲12日一早前往北門區蘆竹溝漁港、將軍區青鯤鯓漁港、七股區頂山里、七股頂山國小及西寮里等地視察，除了解民眾需求與復原工作情形，也要求做好規畫各項防颱準備，防範發生災情發生。
市長黃偉哲表示，受鳳凰颱風的外圍環流影響，台南上午風力明顯變大，早上來到北門區蘆竹溝漁港了解民眾需求時，看到當地丹娜絲颱風災損復原工作已大致完成，但民眾仍反映部分問題，市府也將研議協助解決。
黃偉哲說，首先是居民延長漁民補助申請期限；第二是建議港區外圍加高防護設施，市府已行文漁業署，盼中央與地方協力，市府配合款也已備妥，待經費核定即可開工；第三是建議補沙穩定沙洲，避免如七股沙洲被浪沖破造成危險，並評估碼頭加高85公分以確保穩定性。市府期盼提升港內、外海、沙洲、堤防的各項防護工程完善，以確保漁港及在地居民生命安全。
水利局指出，北門區蘆竹溝漁港抽水站治理工程，內容包含抽水站房、進流渠道、排放渠道等。其中，為改善移動式抽水機組抽水量能不足及在槽式管件阻水等問題，預計由現況約0.6cms，改善提升抽水量1.5cms，共計2.1cms。
另外，將軍區青鯤鯓地區於丹娜絲颱風及豪雨期間沒有淹水情形，黃偉哲也特別到場勘查情況，發現各項防颱工作整備完善，當地里長對於市府各項災後復原重建也相當肯定。
台南市今年7、8月受到颱風及豪雨影響，七股區已停辦的頂山國小校舍因風災出現受損情形，廢棄的後港國小頂山校區可用空間由台灣黑面琵鷺保育學會、頂山社區發展協會及頂山社區樂活協會認養使用，黃偉哲也特別到場勘查情況，確認各項整修均已完成。
其他人也在看
頒發總統科學獎 賴總統盼30年內有3位諾貝爾獎得主
「2024-2025總統科學獎」頒獎典禮今天(11日)在總統府舉行，總統賴清德親自出席，賴總統肯定得獎人梁賡義院士及葉均蔚院士對科學的貢獻，同時強調政府將持續深耕基礎科學，將臺灣建構成全球知識創新國立教育廣播電台 ・ 1 天前
新北議員盼優先改善央北、十四張交通瓶頸 侯友宜允年底前改善
新店央北及十四張地區發展迅速，未來可望形成可容納兩萬戶居民的新生活圈，但隨著人口快速成長，交通瓶頸與公共設施不足問題浮現。新北市議員黃心華建議市府調整建設順序，優先改善周邊交通動脈與人行空間。對此，市長侯友宜回應，年底前將完成「中正路－中央路－十四張路」路口瓶頸改善，並指示將溪園路拓寬納入整體規劃，自由時報 ・ 6 小時前
宜花東4省道路段災阻不通 台9線蘇澳段清淤拚午前搶通
鳳凰颱風來襲，交通部公路局統計，省道截至今天（12日）上午10時止，1處預警性封閉、4處災阻無法通行。無法通行路段包括舊蘇花公路蘇澳至東澳路段、花蓮光復馬太鞍溪河床臨時便道、台東縣海端鄉台20線；宜蘭蘇澳台9線軍人公墓至聖湖路段水退清淤中，預計今天中午12時開放通行。自由時報 ・ 6 小時前
歐積電德勒斯登廠施工現場 (圖)
歐積電廠房圍繞德國薩克森矽谷園區而建，現正緊鑼密鼓動工。圖為工地進出口，管制森嚴。中央社 ・ 9 小時前
我家門口噴泥漿！ 屏東萬丹泥火山再噴發
南部中心／洪明生 屏東報導屏東縣萬丹泥火山12日清晨五點多再度噴發，而這也是今年第二度噴發，除了以往在皇源聖殿前方之外，這次還多了兩個噴發點，其中一處還是在民宅前，滾滾泥流噴出還夾帶火焰，場面怵目驚心，附近紅豆田也因此遭殃，居民出動怪手進行引流，要避免災損擴大。民視 ・ 5 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
週三有望颱風假？最新鳳凰風雨預測出爐 16縣市今達「停班停課標準」
根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入臺灣南方近海，臺南、高雄、屏東、臺東、恆春半島應嚴加戒備。中央氣象署今（11）日上午7時風雨預測指出，今日全台共有16縣市累積雨量或風力已達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 20 小時前
最新／桃園入列！明早9縣市達停班課標準 風雨預測出爐
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但移動速度緩慢且有南偏趨勢，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。根據中央氣象署今（11）日下午1時所公布的最新預測資料顯示，全台共有9縣市風雨達停班停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。民視 ・ 1 天前
僅12里颱風假！市民灌爆蔣萬安臉書 一覺起來改口了：明確決定
鳳凰颱風逐漸朝台灣逼近，中央氣象署今（11）日清晨5點半發布陸上颱風警報。昨晚台北市政府宣布，今天除了陽明山區12個里外，其餘地區正常上班上課，消息一出引來網友不滿，紛紛湧入蔣萬安的臉書開罵，然而過了11小時，隨著颱風強度減弱、風雨變小，網友態度也變了。中時新聞網 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 5 小時前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 20 小時前
鳳凰龜速慢慢行！恐拖到「這天」才出海 強度依舊維持輕颱
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，全台嚴加戒備中。中央氣象署預報員朱美霖今（11）日上午於最新一報的記者會中指出，「鳳凰」的路徑與上一報相比有略微偏南，在過去3個小時內強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。朱美霖表示，氣象署持續針對今年編號第26號颱風「鳳凰」發布海上陸上颱風警報，提醒今日是「鳳凰」逐漸接近台灣的過程，明、後兩天距離最靠近，並且有機會從西南沿海附近登陸，從台東出海，也因此對陸地附近會造成一些風雨上面的衝擊。定量降水12小時預報圖。（圖／氣象署提供）她提及，在共伴效應影響下，今日在北部、東半部持續都有一些比較明顯的雨勢出現，提醒這兩天，都要多留意強降雨與強風影響。風力預報趨勢。（圖／氣象署提供）朱美霖說，「鳳凰」今早11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里的海面上，與8時40分的上一報相比並未改變，主要是因為「鳳凰」在過去3個小時的移動路徑，較偏向北或西北的方向移動，強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，近中心最大風速每秒30公尺、七級風半徑約在220公里左右。重點提醒。（圖／氣象署提供）颱風警戒區域部分，海上包含台灣海峽、東南部海面、巴士海峽、東沙島海面；陸上警戒區域也未改變，包含南高屏地區與台東。她透露，氣象署在清晨5時至8時，針對「鳳凰」進行「飛機投落送」觀測，發現颱風的結構、強度上還是維持一定。從颱風路徑潛勢預報圖可見，朱美霖提及，「鳳凰」會逐漸接近台灣西南方海域，仍將以比較轉向東北的方向移動，明早大致上就會接近到西南方近海，而且將於傍晚至晚間左右登陸高屏附近，13日清晨左右從台東附近出海，與上一報相比的路徑有略微偏南，也因目前路徑較為偏西，登陸時間點也有略微延後一些。朱並強調，「鳳凰」在北上路徑與登陸過程都還是有些不確定性，氣象署會持續密切觀察，再提供最新的預報資訊；她也提醒，今日至13日凌晨前，「鳳凰」逐漸接近過程中，會帶來顯著風雨與浪的影響。原文出處：快新聞／鳳凰龜速慢慢行！恐拖到「這天」才出海 強度依舊維持輕颱 更多民視新聞報導最新／「鳳凰」進逼南台灣估12日觸陸 8縣市風雨達停班課標準旅客注意！鳳凰颱風逼近 台鐵曝「這一線」緊急停駛跳出舒適圈？新北萬里「卡皮巴拉飛身逃家」 颱風將至主人急尋民視影音 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐重演「百年冬颱」？鄭明典比對南瑪都路徑：強度變化都很類似
鄭明典在臉書分享南瑪都颱風（國際編號：0427）的歷史路徑圖，並與目前鳳凰颱風的移動軌跡進行比對。他表示：「比對一下！2004南瑪都的強度變化、路徑，都滿類似鳳凰颱風。」鄭明典進一步說明，兩者皆形成於一個大型低壓環流中，在結構與大環境背景上具高度相似性，提醒應密...CTWANT ・ 1 天前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰奄奄一息！「輕颱下限」今晚登陸 深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風因環境不利於發展，過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限。預計今傍晚至晚間登陸恆春半島，晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警。中天新聞網 ・ 1 小時前