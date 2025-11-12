鳳凰颱風襲台！黃偉哲視察北門、將軍、七股漁港防災情形

鳳凰颱風直撲台灣，台南市長黃偉哲12日一早前往北門區蘆竹溝漁港視察防颱準備情形。（市府提供／洪榮志台南傳真）

鳳凰颱風直撲台灣，台南市長黃偉哲12日一早前往北門區蘆竹溝漁港、將軍區青鯤鯓漁港、七股區頂山里、七股頂山國小及西寮里等地視察，除了解民眾需求與復原工作情形，也要求做好規畫各項防颱準備，防範發生災情發生。

市長黃偉哲表示，受鳳凰颱風的外圍環流影響，台南上午風力明顯變大，早上來到北門區蘆竹溝漁港了解民眾需求時，看到當地丹娜絲颱風災損復原工作已大致完成，但民眾仍反映部分問題，市府也將研議協助解決。

黃偉哲說，首先是居民延長漁民補助申請期限；第二是建議港區外圍加高防護設施，市府已行文漁業署，盼中央與地方協力，市府配合款也已備妥，待經費核定即可開工；第三是建議補沙穩定沙洲，避免如七股沙洲被浪沖破造成危險，並評估碼頭加高85公分以確保穩定性。市府期盼提升港內、外海、沙洲、堤防的各項防護工程完善，以確保漁港及在地居民生命安全。

鳳凰颱風直撲台灣，台南市長黃偉哲12日一早前往北門區蘆竹溝漁港視察防颱準備情形。（市府提供／洪榮志台南傳真）

水利局指出，北門區蘆竹溝漁港抽水站治理工程，內容包含抽水站房、進流渠道、排放渠道等。其中，為改善移動式抽水機組抽水量能不足及在槽式管件阻水等問題，預計由現況約0.6cms，改善提升抽水量1.5cms，共計2.1cms。

另外，將軍區青鯤鯓地區於丹娜絲颱風及豪雨期間沒有淹水情形，黃偉哲也特別到場勘查情況，發現各項防颱工作整備完善，當地里長對於市府各項災後復原重建也相當肯定。

台南市今年7、8月受到颱風及豪雨影響，七股區已停辦的頂山國小校舍因風災出現受損情形，廢棄的後港國小頂山校區可用空間由台灣黑面琵鷺保育學會、頂山社區發展協會及頂山社區樂活協會認養使用，黃偉哲也特別到場勘查情況，確認各項整修均已完成。

