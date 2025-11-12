鳳凰颱風襲宜蘭！土石泥水淹進住家滿地沙
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風與東北季風共伴效應雙重影響，宜蘭出現豪雨淹水、停電災情，蘇澳鎮南方澳地區最為嚴重，今（12）日一早積水退去，居民們趕緊捲袖將淹進家園的泥濘掃去，其中華山路還土石流，大量土石瞬間衝向馬路、民宅，部分房屋遭遭土石沖毀，讓在地民眾相當苦擾，現場宛如光復洪災翻版。
據了解，南方澳華山路土石流災情，已是近期第三次爆發，現場車輛無法進出，只能先以人力方式進行清理，但已讓現場居民非常害怕，希望相關單位能出手協助，目前鎮公所已調派機具前往處理堆積的土石，以減少積水和災害所造成的損失。
