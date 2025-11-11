鳳凰颱風襲桃園！遠東SOGO中壢店今（11/11）停業網友喊讚、新光三越桃園站前店照常營業！

​(圖/翻攝自網路；FB)

鳳凰颱風強襲北台灣，桃園地區今日（11日）風雨不斷。因應颱風警報與市府停班停課公告，遠東SOGO中壢店與華泰名品城皆宣布今日暫停營業，以確保顧客與員工安全。SOGO中壢店指出，週年慶活動將順延一天至11月17日結束，明（12）日恢復正常營運。該店表示：「安全第一，感謝顧客體諒。」這項決定獲得網友一致好評，留言區湧入「有良心的企業」、「櫃姐也能安心休息」、「懂得照顧員工太棒了」等支持聲浪。

另一方面，新光三越桃園站前店今仍照常營業，維持原定開店時間，民眾若有採買需求可安心前往。



颱風期間建議民眾外出仍以安全為優先，出門前可留意各百貨官網與社群公告，掌握最新營業資訊。

