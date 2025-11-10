鳳凰颱風襲菲！100萬人撤離家園 加油站屋頂被吹翻、平房滅頂釀2死

超級颱風鳳凰9日晚間在菲律賓呂宋島的奧羅拉省登陸，目前已知至少造成2人死亡、超過100萬人被迫撤離，菲國東北部多處已陸續傳出災情，教宗良十四世也特別帶領信眾為菲律賓祈禱。

鳳凰颱風9日晚間挾帶狂風豪雨，在菲律賓呂宋島的奧羅拉省登陸，狂濤拍打上岸，激流如猛獸般吞沒了街道，低漥地區有不少住家只剩下屋頂勉強露出水面，還有加油站的頂棚整個被掀掉傾倒在一旁。

菲律賓遭鳳凰颱風重創。圖／路透社、美聯社

奧羅拉省省府巴萊爾員警在颱風夜挨家挨戶查訪，確認民眾是否平安，針對可能引發山崩土石流和風暴潮的地區，當局撤離超過100萬的民眾，呂宋島地區5座主要水壩提前洩洪。

體育館安置災民 教宗良十四世為菲祈禱

當局在學校和體育館等地開設臨時避難所安置災民，奎松市官員表示，前一天晚間就要求他們撤離到此，特別是兒童、身障者、老人和孕婦，菲國三軍和救災單位也全面動員。

菲律賓政府緊急撤離100萬民眾。圖／路透社、美聯社

教宗良十四世週日帶領聖伯多祿廣場上的信眾們一起為菲律賓祈禱，「我與遭受強烈颱風襲擊的菲律賓人民感同身受，我為罹難者及其家屬、傷者和流離失所者祈禱」。

鳳凰是菲律賓今年遭遇的第21場颱風，這個月初的海鷗颱風才剛重創菲律賓，造成224人死亡。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊

