鳳凰颱風襲高雄 陳其邁親赴永安督導防颱作業
鳳凰颱風預計12日午後登陸台灣南部，高雄市長陳其邁上午前往永安北溝排水系統視察，檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形。他強調，已責請相關單位確實落實防颱整備與應變作為，並確保降雨期間排水系統穩定運作、洩水順暢，將災損風險降到最低。
根據中央氣象署最新資料顯示，鳳凰颱風強度雖持續減弱且暴風圈有縮小趨勢，但威力仍不容輕忽。目前暴風圈已進入台灣南部陸地，預計12日下半天登陸後風雨最為顯著。預報指出，平地及山區將出現大雨等級降雨，沿海及空曠地區須留意8至10級強陣風。
為確保沿海區域防汛應變落實，陳其邁12日視察永安區北溝排水，聽取水利局簡報，肯定團隊在多重限制下克服施工困難、完成排水整治；隨後前往永安照顯府前道路側溝巡查，感謝清潔隊員颱風期間堅守崗位，把握時間加強清疏，確保洩水孔與側溝暢通。
陳其邁表示，已指示水利局、環保局及區公所加強側溝清疏、抽水設備測試與待命整備，並依潮汐變化協同調度，視需要彈性運作排水設施。水利局已完成抽水站、閘門及主要排水設施巡檢測試，必要時將啟動移動抽水機組，並結合里鄰通報機制加速應變處置。
市府近年分期推動北溝排水整治，護岸工程全長2410公尺已全數完工，永達路排水系統也完成治理約948公尺，總經費投入約6億元。工程將原約6公尺寬的土坡河道拓寬整建至14公尺，並增設防汛道路，提升排洪能力與維運效率。完成治理與清疏後，河道更為暢通，平均水位較改善前降低約50公分，有效減少水位壅高與溢淹風險，全面強化防洪韌性。後續年度市府將持續推動北溝與永達抽水站改建計畫。
