鳳凰颱風要來了！清境農場：明（11）日下午起休園

〔記者陳鳳麗／南投報導〕鳳凰颱風要來了！位在仁愛鄉的清境農場，依氣象預報山區將有大量降雨，影像道路通行安全，因此決定明(11)日下午2點起實施休園，場區暫停對外開放，後續視天侯狀況再宣布重新開園營業時間。

鳳凰颱風通過菲律賓進入南海，移動趨勢跟路徑終於大致底定，預估今晚(10日)發布海警，明(11日)陸警發布，位在仁愛鄉山區的清境農場將從明日(11日)下午2點起預防性休園，馬術表演也暫停，另外國民賓館也同步休館。

清境農場表示，已轉達青青草原票務，明日上午售票時，即跟遊客說明下午兩點草原全區清場休園。

場方人員今天起也開始在區內進行固定的安全防備措施，並修剪樹枝，以防強風吹襲樹枝折斷亂飛。

