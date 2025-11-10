鳳凰颱風要來了！蔣萬安：及早評估停班課 粉專：恐怖秋颱別只看強度
中度颱風鳳凰已經於今天（11月10日）凌晨2點通過呂宋島，北轉向台灣海峽方向前進，接下來行進方向將轉為東北，直撲台灣。許多民眾都很關心會不會有颱風假，台北市長蔣萬安對此進行裁示，關於停止上班、上課和關水門、市區紅黃線停車的決定，會請相關單位及早評估。
蔣萬安表示，會請台北市工務局加強各場工作以及機具人員的整備，水利處試車操作抽水站，另外還會加強防汛設備設施的巡檢；公園處對於行道樹、公園的樹木進行維護。
關於停止上班、上課還有疏散門啟閉，以及市區紅黃線停車的訊息，蔣萬安也請相關單位要「及早評估」，並與新北市、桃園市、基隆市等共同生活圈保持密切聯繫，將會盡早發布相關訊息。
另一方面，目前是中度颱風的鳳凰，接下來可能會減弱成輕度颱風，但是臉書粉絲頁「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」提醒，不要小看秋天的颱風，因為秋颱和東北季風交會時，很容易在北部、東部地區形成共伴效應，導致降雨延續整日甚至更久，顯著提高次生災害的風險。許多民眾可能會以颱風的強度來做準備，粉專表示，這樣可能會影響安全。
至於日本氣象廳對鳳凰颱風的預估方面，颱風正以每小時約30公里速度向西北西前進，預計明天（11月11日）會增強，後天週三（11月12日）清晨達到「非常強烈」等級。但週四（11月13日）鳳凰颱風來到台灣海峽時強度會減弱，可能會在週三、週四時登陸台灣西部縣市，最後從台灣東北部出海。
