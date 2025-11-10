鳳凰颱風要來了！蔣萬安6點裁示：停止上班課「即早評估、盡早發布」

記者陳思妤／台北報導

受到鳳凰颱風以及東北季風影響，大台北今（10）日恐越晚雨勢越大，且120小時鳳凰颱風暴風圈侵襲率台北市也高達69%，是否會放颱風假受到關注。台北市長蔣萬安稍早做出6點裁示，並強調「關於停止上班課、疏散門啟閉，以及市區紅黃線停車等訊息，請人事處、教育局、水利處及交通局，依照作業流程『即早評估』，並且與臨近縣市保持密切聯繫，盡早發布相關的訊息」。

蔣萬安今天出席鳳凰颱風整備會議，他表示，受到鳳凰颱風以及東北季風影響，台北市從今天開始，山區都會有持續性的降雨，一直到11月13日，這段期間山區的雨勢將達到豪雨等級以上，陣風也可能來到10到12級，台北市區雨勢達到大雨的等級，陣風也可能達到7到8級，所以要請市府各單位務必做好以下各項整備措施。

廣告 廣告

蔣萬安裁示，第一，請工務局轄下各處，加強各場工作以及機具人員的整備；請水利處應針對抽水站進行試車操作，以及加強防汛設備設施的巡檢，以及移動式抽水機的維護保養工作，而且密切注意颱風期間，台北市河川水位的高低。另外也請公園處針對台北市區行道樹、公園廣場等樹木，進行巡檢、修檢以及維護，另外也請教育局所屬學校以及各局處，應針對全館樹木來加強穩固。

蔣萬安指出，第二，「這次降雨仍然是以山區為主」，請大地處加強戒備注意落石以及坍方，並且先行盤點土石流的潛勢區，老舊聚落列管邊坡的清冊，必要時進行預防性的疏散撤離。另外剛剛幾個行政區域有報告，針對1020毫雨事件，包括文山區的景興路邊坡區域，加強邊坡的穩固，以及即時降雨監測，必要時也請各區公所針對災害影響區域的住戶，進行預防性的疏散撤離。

蔣萬安提醒，第三，台北市市區從昨天開始，就已經觀測到強陣風，隨著颱風靠近，陣風強度會再加強，請觀傳局、媒體事務組加強宣導民眾，避免前往山區、河邊及海域活動，並提高防災警覺，做好防災準備的工作。

蔣萬安說，第四，請都發局、工務局以及勞動局，特別要求各建築與施工工地的廠商，針對圍籬、帆布、看板、廣告、塔吊，以及其他設施，務必加強穩固，必要時進行拆除。

廣告 廣告

蔣萬安表示，第五，文化局將在13日在兩廳院藝文廣場舉辦戶外的音樂活動，因為13日仍然在颱風影響範圍期間，請文化局持續監視最新風雨的預測，而且適時調整活動內容，市府各局處如果有辦理其他相關活動、藝文表演，即早做評估，並且加強相關裝置物及設備的強固措施，提醒民眾以及商家留意颱風的動態，注意戶外活動的安全。

蔣萬安指出，第六，「關於停止上班課、疏散門啟閉，以及市區紅黃線停車等訊息，請人事處、教育局、水利處及交通局，依照作業流程『即早評估』，並且與臨近縣市保持密切聯繫，盡早發布相關的訊息」。他說，尤其氣象團隊預測，相當於2010年梅姬颱風，當時百齡河濱公園、三腳渡等有汽機車泡水的情形，交通局這次務必掌握整個颱風造成的雨勢風勢影響，即早做相關的因應。

蔣萬安強調，目前颱風預報路徑仍有高度不確定性，鳳凰颱風穿過呂宋島後就會轉向，但轉向角度、路徑、速度都仍然不確定，請災害防救辦公室持續與台大氣象團隊密切聯繫，隨時掌握颱風動態及風力雨勢變化，並即時提供各防救災單位應變參考。

更多三立新聞網報導

王世堅喊不想輸蔣家後代 蔣萬安這樣回應

新壽分手費今送議會？蔣萬安：本週有機會完成合意解約

蔣萬安95％會連任？王世堅點綠營「這2大咖」參選 民進黨團：予以尊重

稱蔣萬安95%連任！王世堅不選台北市長：228受難家屬輸給蔣家後代很難堪

