鳳凰颱風要準備開眼了 鄭明典：又是一個大災難

鳳凰颱風來勢洶洶，今（8日）升級成中颱並持續增強中。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰強對流區越來越集中，正逐漸要組織成眼牆雲系，其範圍大、水氣足，對菲律賓將是一個大災難。氣象專家賈新興則表示，鳳凰海警最快在下周一（10日）上午發布，陸警最快在下周二（11日）早上發布，下周三至下周四清晨（12日至13日）對台影響最為顯著。

前氣象局長鄭明典在臉書粉專指出，鳳凰颱風原本強對流離散，分布在很大的環流範圍內，但從昨天（8日）傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在已逐漸要組織成眼牆雲系了。

鳳凰持續增強 2狀態成大災難

鄭明典表示，鳳凰颱風持續增強，範圍大且水氣足，對菲律賓來說可能是個大災難。鳳凰經過菲律賓後，將遇到強勁的東北季風，或許對台灣的威脅會降低一些，未來仍須密切注意過菲律賓之後的變化。

對台影響最劇時間曝光

氣象專家賈新興PO文指出，綜合目前各大預報，鳳凰颱風會在周日下半天至下周一（9至10日）影響菲律賓呂宋島，強度也會從強颱減弱至中颱。

賈新興表示，氣象署對鳳凰颱風發布海警和陸警的機率高，預估海警在下周一上午發布、陸警在下周二（11日）早上發布，對台影響最顯著的期間，將會落在下周三至下周四清晨（12日至13日）。鳳凰目前屬於第9類颱風路徑，根據臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台圖片，是從台灣海峽進入台灣的一種路徑。

