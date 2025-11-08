鳳凰颱風要準備開眼了 鄭明典：又是一個大災難
鳳凰颱風來勢洶洶，今（8日）升級成中颱並持續增強中。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰強對流區越來越集中，正逐漸要組織成眼牆雲系，其範圍大、水氣足，對菲律賓將是一個大災難。氣象專家賈新興則表示，鳳凰海警最快在下周一（10日）上午發布，陸警最快在下周二（11日）早上發布，下周三至下周四清晨（12日至13日）對台影響最為顯著。
前氣象局長鄭明典在臉書粉專指出，鳳凰颱風原本強對流離散，分布在很大的環流範圍內，但從昨天（8日）傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在已逐漸要組織成眼牆雲系了。
鳳凰持續增強 2狀態成大災難
鄭明典表示，鳳凰颱風持續增強，範圍大且水氣足，對菲律賓來說可能是個大災難。鳳凰經過菲律賓後，將遇到強勁的東北季風，或許對台灣的威脅會降低一些，未來仍須密切注意過菲律賓之後的變化。
對台影響最劇時間曝光
氣象專家賈新興PO文指出，綜合目前各大預報，鳳凰颱風會在周日下半天至下周一（9至10日）影響菲律賓呂宋島，強度也會從強颱減弱至中颱。
賈新興表示，氣象署對鳳凰颱風發布海警和陸警的機率高，預估海警在下周一上午發布、陸警在下周二（11日）早上發布，對台影響最顯著的期間，將會落在下周三至下周四清晨（12日至13日）。鳳凰目前屬於第9類颱風路徑，根據臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台圖片，是從台灣海峽進入台灣的一種路徑。
更多中時新聞網報導
振永抖動大胸肌吸引李沐 事後喊害羞
解除「廚餘禁餵」 陳駿季：須達成3前提
HPV男性別輕忽 打疫苗防6癌1病
其他人也在看
鳳凰恐轉中颱「直穿台灣」！專家揭3特點：是罕見個案
根據氣象署公布的最新路徑圖，輕度颱風「鳳凰」預計將北轉影響台灣，預計下週一開始影響天氣，氣象專家林得恩撰文指出，鳳凰颱風的3個特點是相當罕見的狀況，同時也分享關於颱風的相關冷知識。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
服務從胎兒到老年人 黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人
（中央社記者盧太城台東縣8日電）慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員表揚。他說，只要不是颱風天，哪裡有難他就往那裡飛。中央社 ・ 17 小時前
小戴退役！陳其邁感性祝福 期許人生新篇章繼續寫下精彩故事
以「招牌假動作」與「快捷步伐」令對手讚嘆不已的戴資穎，在台灣羽球史上締造了無數「第一」的紀錄。無論在球迷或她自己心中，大家都期盼能親眼見證她奪下夢寐以求的奧運金牌。相信全台民眾仍記得那場扣人心弦的2020東京奧運女子單打決賽，無數人守在電視前為她加油。雖然小...CTWANT ・ 18 小時前
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰颱風恐飆強颱！下週逼近台灣「冒1現象」鄭明典全說了
生活中心／周希雯報導今年第26號颱風「鳳凰」昨日（6）生成，目前正向西北西轉西前進，預估下週一（10）前後接近巴士海峽至台灣附近海面；屆時影響台灣最劇烈，可能發布海警、陸警；專家也預估「鳳凰」恐達中颱上限、甚至強颱，不排除侵襲台灣。對此，前氣象局長鄭明典看過所有預測模式後，發現颱風可能出現「高低層分離現象」，並解釋颱風高角度北轉的背後原因。民視 ・ 1 天前
健保總額連2年高推估 賴總統：有醫療品質等3大目標
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）健保總額協商連2年以高推估5.5%計算，總統賴清德今天點出背後3大目標，包括提升醫療服務品質、盼替醫療人員加薪以強化留才、醫療給付更有彈性，讓國人更健康、國家更強。中央社 ・ 16 小時前
鳳凰颱風大爆發！ 鄭明典：恐對菲律賓釀大災難
鳳凰颱風大爆發！ 鄭明典：恐對菲律賓釀大災難EBC東森新聞 ・ 16 小時前
力拼高雄市長提名！林岱樺端出政策牛肉 規劃推動「三大護國產業」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有意爭取高雄市長提名的民進黨立法委員林岱樺今（8）日發布「三大護國產業」市政規劃，包括推動軍工產業、科技產業，以及海...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
鄭麗文將追思中共間諜吳石 王定宇喊荒謬：如同對著蔣介石吐口水
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派社團舉辦的「白色恐怖受難者追思大會」，追思對象包括中共潛伏在台的最高階間諜吳...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
颱風鳳凰最快下午升級中颱 氣象署估10日發布海警 11日發陸警
颱風鳳凰最快今天（7日）下午升級為中颱，周末增強為強颱。中央氣象署今天表示，預估鳳凰11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰颱風超罕見！「11月颱風警報」史上僅19次 上次登陸已近60年
根據中央氣象署提供資訊，輕度颱風「鳳凰」今（7）天下午14時的位置，在北緯11.7度，東經136.7度，以每小時20公里速度向西行進。預計下週一（10）會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，且颱風中心不排除登陸台灣。下週一（10）至下週三（12）將影響台灣的天氣。根據氣象署...CTWANT ・ 1 天前