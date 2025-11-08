鳳凰颱風要準備開眼了！ 鄭明典：對菲律賓將是一個大災難
鳳凰颱風今（8）日升級成中颱並持續增強中，前氣象局長鄭明典指出，鳳凰強對流區越來越集中，正逐漸要組織成眼牆雲系，其範圍大、水氣足，對菲律賓將是一個大災難。
前氣象局長鄭明典在臉書發文寫下，「鳳凰颱風對流爆發~鳳凰颱風原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，昨天傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在逐漸要組織成眼牆雲系了！鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難。」並提醒，鳳凰颱風過了菲律賓將遭遇強勁東北季風，「或許會讓颱風對台灣的威脅降低一些，但還是要密切注意過菲律賓之後的變化」。
延伸閱讀
影/「投」文字D？南投草屯現「輪椅伯飆車」 恐吃4100元罰單
牛仔褲常洗到褪色變形？善用「冷水＋白醋」洗完像新的
彰化肉品市場恢復豬隻拍賣 首日每公斤最高116元
其他人也在看
衛星影像曝光「鳳凰颱風清晰眼壁」明升格強颱 體型覆蓋菲律賓！面積大如台灣數倍
直撲台灣！根據中央氣象屬與衛星雲圖資料，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海域，已出現清晰颱風眼。氣象專家指出，颱風將先登陸菲律賓呂宋島，通過後再北轉，可能對台灣東部及北部海域產生影響。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
鳳凰颱風大爆發！ 鄭明典：恐對菲律賓釀大災難
鳳凰颱風大爆發！ 鄭明典：恐對菲律賓釀大災難EBC東森新聞 ・ 11 小時前
鳳凰估週日轉強颱！鄭明典揭恐「高低層分離」 原因曝光
第26號颱風「鳳凰」最快今（7）日升級為中颱，中央氣象署預估週日有機會增強為強颱。對此，前氣象局長鄭明典表示，「鳳凰」颱風有可能會出現高低層不同步，也就是「高低分層的現象」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰升級中颱「恐登陸台灣」 最快11/10海警、11/11陸警
鳳凰颱風8日升級為中度颱風，氣象署指出，颱風登陸呂宋島後將北轉襲台，最快下週一發布海警，下週二發布陸警，預估下週三晚至下週四清晨登陸台灣。中天新聞網 ・ 16 小時前
摔角》台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園
11月1日於日本 TOKYO SQUARE In Itabashi 舉辦的「EXTREME CONFRONTATION 極限交鋒–東京站」中，來自台灣職業摔角團體PUZZLE帕舒路職業摔角與日本知名極限派團體FREEDOMS正面交鋒。雙方在6場比賽中火花不斷，最終由FREEDOMS以4勝2負拿下團體自由時報 ・ 12 小時前
罕見！ 「鳳凰」挑戰58年來首11月登陸 路徑曝光
鳳凰颱風強度驚人，最快7日升級中颱，將以強颱姿態威脅台灣！氣象專家警告，下週一至週三台灣將面臨明顯風雨，「這個颱風躲不掉，只能面對」。氣象署技正林秉煜表示，鳳凰可能沿台灣海峽北上、直接登陸台灣、走東岸路線，甚至偏西南，「無論路徑如何，台灣都將面臨大量暴雨和強風」。專家提醒，鳳凰若成11月首個登陸台灣的颱風，恐挑戰58年紀錄，呼籲民眾及早做好防災準備！TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐北轉襲台…南部「這區」居民懼怕：這次一定跑
台南七股在7月時受到丹娜絲颱風影響，很多民宅屋頂都被吹掀，好不容易花幾個月整修好，又聽到鳳凰颱風可能襲台，路徑還跟丹娜斯很像，民眾緊急加固屋頂，里長也已經盤點好物資、整理好活動中心，充當臨時避難所。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
逾30萬賓州人 暖氣補助要等更久
由於聯邦政府停擺，針對「低收入能源援助計畫」(Low-Income Energy Assistance Program ...世界日報World Journal ・ 10 小時前
志願役士兵編現比3年半崩降近3成 專家：蠟燭多頭燒誰想留營？
立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比，到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更僅...聯合新聞網 ・ 7 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！王定宇讚外交突破 嗆國民黨附和中共轟內賊
副總統蕭美琴出訪在歐洲議會舉辦的IPAC峰會並發表演說，民進黨立委王定宇今（8）日表示，這是非常重要的外交突破，而此成果是由全民共享，但國內還有國民黨這種「認知錯亂的逆流」阻撓台灣邁向國際，外交團隊拜訪北約被說激怒俄國、購買軍武被說激怒中國，令他痛斥「有這樣的國民黨，哪需要中共威脅？」他也強調，人民應該用選票制裁內賊，台灣才能長治久安。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
連江縣表揚志工楷模 鼓勵投入志願服務
（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）連江縣政府今天表揚績優志工，共7名個人及1個團體獲獎。民政社會處表示，感謝志工們平日對馬祖貢獻，也盼更多民眾能投入志願奉獻行列，攜手建構連江縣為志工島嶼。中央社 ・ 10 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 12 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 4 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 19 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 6 小時前