鳳凰颱風解除海陸警 中市公車、YouBike2.0全面恢復行駛與營運

中市今恢復正常上班課，YouBike2.0今天全面恢復行駛營運(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕鳳凰颱風昨晚減弱為熱帶性低氣壓，且解除海陸警，台中市今天正常上班課，交通局表示，公車、YouBike2.0今天全面恢復行駛與營運，路邊停車格恢復收費管理。

因昨天受鳳凰颱風影響，為了民眾安全及紓解民眾臨時停車需求，特別開放15公尺以上紅黃線、環中路八段(福泰街至環河路一段)車輛停車，路邊停車格也暫停收費。由於陸上警報已解除，車主應於早上7時前駛離，而很多車主也在昨晚陸續駛離。

交通局並表示，大眾運輸系統今天開始都恢復正常發車，台中市公車將於今日全面恢復正常行駛，建議民眾搭乘公車前，可向台中市政府市民專線1999洽詢詳細發車狀況，或利用台中市公車動態資訊系統查詢公車即時資訊，以避免久候。

此外，台中市YouBike2.0，今天0時起恢復營運，提供民眾租賃騎乘服務。

