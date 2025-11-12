鳳凰颱風解除陸上颱風警報！登陸後快閃襲台已減弱為熱帶性低氣壓
文 / 景點+ 張盈盈整理報導
第26號颱風中心已於12日19時40左右於屏東縣恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，陸上颱風警報已解除，預計未來向東北移動，對台南以南、台東及恆春半島的影響程度已降低。
圖 / 中央氣象署
豪(大)雨特報
熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(12日)晚至明(13)日北海岸及臺東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。
熱帶性低氣壓(原鳳凰颱風)特報
中心氣壓1000百帕，今(12)日20時在北緯22.0度，東經120.8度，即在恆春，向東北移動，時速31公里；熱帶性低氣壓及其外圍環流影響且東北風偏強，今(12日)晚至明(13)日臺灣附近各海面及巴士海峽易有8至11級強陣風且風浪偏大，請在上述海面航行及作業船隻特別注意並留意本署發布之最新氣象資訊；臺灣附近各沿海易有長浪，請注意。
