鳳凰颱風觸陸恆春半島！南台風雨持續 氣象署：最快今晚減弱出海

（記者許皓庭／綜合報導）第26號鳳凰颱風今（12）日上午正式登陸恆春半島，中央氣象署表示，颱風強度已顯著減弱，結構鬆散，有機會在今晚或明（13）日清晨轉為熱帶性低氣壓。雖然風雨已較昨日緩和，但南部與東部地區仍須嚴防豪雨與強陣風。

圖／中央氣象署表示，鳳凰颱風強度已顯著減弱，結構鬆散，有機會在今晚或明（13）日清晨轉為熱帶性低氣壓。（翻攝 中央氣象署 網站）

氣象署指出，鳳凰颱風於清晨通過南部沿海後持續北移，目前暴風圈仍籠罩嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島等八縣市。由於中心結構已被地形切割，颱風強度快速下滑，但外圍環流仍為主要降雨來源。

廣告 廣告

受到颱風與東北風雙重影響，南部沿海風勢明顯增強，高雄、屏東與澎湖地區局部陣風達10至11級，北部與宜蘭沿海也出現強風。氣象署提醒，外出應避免靠近招牌、圍籬與施工鷹架，海邊活動應全面停止。

圖／氣象署指出，受到颱風與東北風雙重影響，南部沿海風勢明顯增強。（翻攝 中央氣象署 網站）

降雨部分，宜蘭與北海岸在過去兩日累積雨量已破千毫米，花蓮、台東及屏東山區也有數百毫米雨量。氣象署預估，今白天花東與南部山區仍是降雨熱區，晚間起隨颱風遠離，雨勢將逐步趨緩。

氣象署強調，雖鳳凰颱風已進入減弱階段，但其外圍雲系範圍仍廣，部分地區仍可能出現短時強降雨。今日全台沿海浪高可達3至5公尺，並伴隨長浪現象，呼籲民眾勿前往海邊觀浪、釣魚或拍照，以免發生危險。

圖／氣象署強調，雖鳳凰颱風已進入減弱階段，但其外圍雲系範圍仍廣，部分地區仍可能出現短時強降雨。（翻攝 中央氣象署 網站）

另根據統計，自11月10日至今晨，宜蘭縣東澳嶺雨量已突破千毫米，新北市大粗坑、台北市擎天崗及台東牛頭山亦降下超過400毫米雨量。氣象署提醒山區居民警戒土石流與道路中斷，並留意溪水暴漲。

廣告 廣告

隨著颱風逐步北移，今夜起全台風雨將明顯減弱，明（13）日清晨有望完全脫離陸地影響。氣象署預測，鳳凰減弱後的殘餘環流仍可能在中南部帶來零星降雨，北部與宜蘭則轉為濕涼天氣型態。

氣象署呼籲，颱風雖將減弱，但仍處警戒階段，民眾應持續關注最新氣象資訊。若前往山區、沿海或外島，務必確認交通安全與天候狀況，避免因鬆懈而發生意外。

更多引新聞報導

蘇澳暴雨釀災！求助電話湧爆、軍方戰車出動救人 鎮公所嘆「分不清是雨還是淚」

洗手台「強插」失意少女！酒後脫褲硬上 稱「不知DNA如何出現」

