鳳凰颱風讓基隆多處積淹水卻沒放假！議長喊跟雙北脫鉤：別綁一起

政治中心／劉宇鈞報導

鳳凰颱風來襲，基隆市多處發生積淹水，導致市民生活受影響，而市府未停班停課的決議也受到討論。民進黨籍的基隆市議長童子瑋說，該脫鉤就脫鉤，該放假就放假，不用什麼事情都跟雙北綁一起。

童子瑋11日發文稱，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，不管風災、水災、震災、土石流或其他天然災害，最終都是授權由地方政府的首長，依據實際狀況進行決定。這是因為，就算有科學標準，但每個城市的狀況都不一樣，基隆的地理位置、基礎建設、邊坡住宅、通勤難度，都跟雙北有明顯的落差。

童子瑋認為，未來的颱風假，基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，不要局限在一種只為了一起宣布的心態裡，像桃園市長張善政，不就也讓桃園跟雙北脫鉤了嗎？市長最優先要保護的，應該是「基隆市民的生活」，「北北基共同生活圈」是一個願景，但不能變成最優先要遵守的潛規則。

童子瑋直言，這兩天雨勢造成的積淹水狀況，有沒有符合作業辦法裡的「影響通行、上班上課安全或有致災之虞」？相信市民朋友都很清楚。該脫鉤就脫鉤，該放假就放假，不用什麼事情都跟雙北綁一起，市長最重要、最優先的任務，就是住在這座城市的市民。

