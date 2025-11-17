鳳凰颱風豪雨奪命 蘇澳水災78歲獨居婦家中一樓溺斃

宜蘭縣蘇澳受鳳凰颱風影響豪雨致災，一名78歲獨居婦人不幸罹難，被家屬發現倒臥在一樓客廳，檢察官相驗後確認死因為溺斃。家屬說，淹大水時聯繫不上患有輕微失智的獨居母親，原以為母親已先到二樓避難，但家屬推測，母親後來可能想下樓查看水勢，卻疑似滑倒溺斃。

鄰居表示，這名老婦人平時一個人生活，兒子不時會返家探視，平時她早上也常獨自外出到市場買菜，街坊鄰居都感到相當不捨。

煙波飯店逾30車泡水 11住客批：是典型人禍

而這一場豪雨也重創蘇澳知名飯店「煙波四季雙泉館」，地下室停車場淹水嚴重，約30多輛車泡水，至今仍未拖離現場，場內持續出動山貓與抽水設備清理。

其中11名受災住客已委託律師，對外發布五點聯合聲明，痛批「這不是天災，是典型人禍」，指控飯店輕忽中央豪雨警報，不只未提醒房客先行移車，地下室巡查作業也未落實。住客表示，不只沒有及時預警，現場人員也缺乏應變能力，洪水湧入時沙包完全擋不住，有人摸黑涉水下樓查看車輛時還因此受傷。

住客的一場休假完全變了調，後續將以集體訴訟方式要求飯店負起責任，對整起事件給出完整說明與交代。

