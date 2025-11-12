鳳凰颱風豪雨狂炸宜蘭蘇澳 水淹一層樓高汽車慘滅頂

地方中心／黃富溢、馬聖傑、蔡承翰 宜蘭報導

鳳凰颱風夾帶的驚人雨量，讓宜蘭蘇澳水淹一層樓高！相關單位得出動橡皮艇、兩棲戰車救人！不少蘇澳居民直呼，距離上一次淹大水，已是10幾年前，這次的淹水，真的讓他們嚇壞！許多民眾拍下的驚險畫面，一一曝光。

宜蘭蘇澳淹多慘！光用看的就相當震驚！你沒看錯，大雨狂下水淹一層樓高！民宅二樓變一樓！眼前汪洋一片看不到盡頭！相關單位出動橡皮艇、兩棲戰車救人！

大雨猛炸，更有變電箱因此爆炸、火花四濺。民眾拍下這幕簡直嚇壞！這水實在淹太猛，民宅更是被洪水侵襲！公寓一樓幾乎被淹沒！還有人家中被滾滾黃水襲擊，居民看了實在心好累！

安置居民：「已經淹到差不多快到膝蓋，安置居民vs.記者，（多久沒遇到那麼大的水災），安置居民vs.記者，15年了吧，已經淹到差不多快到膝蓋。」

安置居民：「家裡都淹水了，安置居民vs.記者，（有沒有覺得很恐怖），會啊一下子水就跑出來了啊，安置居民vs.記者，（以前有沒有感覺那麼恐怖），安置居民vs.記者，有一次啊99年（10幾年前而已）。」

家裡被水淹沒，還有人碰上土石流！家裡成了河道！滾滾黃河穿過家中，一路向外流！蘇澳鎮公所發文，直呼臉上分不清是雨、是汗、還是淚！截至11號晚上11點，蘇澳鎮已撤離199人、收容98人！一場大雨，讓蘇澳鎮宛如成了一座孤島！





蘇澳鎮長李明哲：「整個蘇澳市區，幾乎變成一個孤島了，對外的道路其實都已經淹水了，車輛也沒有辦法進出，整個蘇澳溪的溪水暴漲，抽水站一直抽水可是還是沒有辦法，蘇澳市區都泡在水裡面了。」

還有人來宜蘭蘇澳玩，整個人幾乎都可以泡在水中游泳。蘇澳累積雨量破700毫米！鳳凰颱風夾帶的狂風暴雨，讓蘇澳鎮泡在水裡！10幾年來碰上的嚴重淹水，讓居民餘悸猶存！

