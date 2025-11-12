鳳凰颱風豪雨造成宜蘭各地農損 林茂盛視察員山果園 建議中央啟動全品項現金救助

[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今(12)日上午發文表示，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲韓國瑜院長，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。一掃台派對他識人不明之質疑。 曹興誠說，對於賴清德呼籲韓國瑜聲援沈伯洋，韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。 曹興誠說，你中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。 曹興誠說，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。 曹興誠說，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？

新頭殼 ・ 7 小時前