鳳凰颱風豪雨重創宜蘭蘇澳 國軍助災民撤離

▲鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，陸戰隊登陸戰車大隊至聖愛里、蘇北里民貴街協助災民撤離。（圖／第三作戰區提供）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風尚未登陸台灣，但外圍環流已帶來驚人雨量。鑑於鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情。第三作戰區表示，於昨日晚間接獲地方政府兵力支援申請後，立即派遣AAV7兩輛、膠舟兩艘及中型戰術輪車兩輛，共計40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里及蘇北里地區執行災民撤離任務，協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。

第三作戰區指出，今（12）日編組相關人員前往蘇澳地區進駐前進指揮所，持續掌握災情變化，統合救援能量，強化軍民協力效能。此外，第三作戰區依地方政府需求，持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。

宜蘭立委陳俊宇表示，鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮淹水地區範圍大，目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災。

陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程目前已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣政府亦正辦理管理中心及防砂壩之設計，外界所稱「工程延宕」並非事實。由於分洪道修正後經費大幅增加21.6億元，相關經費目前正由行政院政務委員陳金德協調中。

▲鳳凰颱風豪雨重創宜蘭蘇澳，蘭指部至蘇澳災區實施清運。（圖／第三作戰區提供）

