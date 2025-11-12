鳳凰颱風豪雨重創花蓮！馬太鞍溪泥流再襲 中央縣府合力搶修

（記者許皓庭／花蓮報導）鳳凰颱風帶來強勁雨勢，花蓮縣萬榮鄉明利村再度傳出嚴重淹水災情。空拍畫面可見整片村落被泥流吞沒，大片農田與房舍被濁水掩蓋，部分地區的水位甚至逼近屋頂。中央與地方單位今（12）日緊急進駐現場，全力搶修封堵缺口，以防水勢再度倒灌。

圖／空拍畫面可見整片村落被泥流吞沒，大片農田與房舍被濁水掩蓋，部分地區的水位甚至逼近屋頂。（翻攝 花蓮縣政府 Facebook）

中央災害應變中心副指揮官、經濟部政務次長何晉滄表示，針對明利村淹水狀況，水利署與花蓮縣政府已啟動聯合防災應變機制，將迅速完成缺口封堵作業，避免河水持續湧入造成更大損害。水利署長林元鵬指出，現階段已調派大型土方機具進駐現場，並請縣府協助保持下游排水系統暢通。

花蓮縣長徐榛蔚上午邀集水利署長林元鵬與相關單位實地會勘，包括萬榮林道、明利村、明利馬太鞍部落、台九線及長橋排水系統等重點區域。她指出，馬太鞍溪上游與堰塞湖區域仍有大量水勢集結，水利署評估短時間內難以完全阻斷流向，縣府已要求公所加強撤離與安置作業，確保民眾安全。

圖／鳳凰颱風帶來強勁雨勢，花蓮縣萬榮鄉明利村再度傳出嚴重淹水災情。（翻攝 花蓮縣政府 Facebook）

會勘過程中，明利村馬太鞍聚會所周邊仍被洪水淹沒，水流不斷沖刷道路與地基，導致部分區域土壤鬆動。由於萬榮鄉主要聯外道路花45線中斷，目前僅能透過萬榮林道進出，救災與運補作業受限。

徐榛蔚強調，中央山脈沿線多個鄉鎮，包括萬榮、鳳林與光復地區，目前仍維持高水位警戒，呼籲民眾配合避難指令，暫時留在收容中心等待安全確認。她也表示，縣府將持續與中央合作，隨時更新防災資訊，「全力守護鄉親安全是我們的首要任務」。

圖／明利村的洪水災情與9月下旬「0923馬太鞍溪堰塞湖」事件相關。（翻攝 花蓮縣政府 Facebook）

水利署指出，颱風帶來的持續降雨導致馬太鞍溪流路改變，河道多處出現淤積與溢流現象。林元鵬表示，目前上游地區水勢雖仍偏強，但透過加設防汛擋板與下游疏導，整體情勢已逐漸受控。昨日夜間已完成第一階段封堵，今日將再增派人力加固防護設施。

據了解，明利村的洪水災情與9月下旬「0923馬太鞍溪堰塞湖」事件相關，當時堰塞體崩塌造成河道改向，使水流更易集中於聚落區。水利署強調，後續將檢討整體流域治理，研擬長期防洪方案，並加強監測堰塞湖水位與坡地穩定狀況，以防止類似災害重演。

經濟部指出，目前中央已啟動二級開設應變機制，並與花蓮縣府成立前進指揮所，指派專責小組24小時監控現場水勢變化。災防人員持續透過無人機與監測站即時掌握流量資訊，確保封堵作業與居民撤離同步進行。

林元鵬最後補充，未來將持續加強河川防洪工程與排水改善，同時協調環境部與內政部加速受災區復建。「即使今日水位略高於昨日，我們預估水勢將在今晚逐步退去，屆時再全面展開災後整復作業。」

