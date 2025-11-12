鳳凰颱風豪雨重創蘇澳 蔣萬安下令支援救災
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，北部地區因為東北季風產生共伴效應造成連續3天雨勢不斷，尤其宜蘭地區3天累積雨量超過1000毫米，造成羅東、蘇澳淹水災情。身為宜蘭女婿的台北市長蔣萬安指示災防辦及工務局全面盤點可支援的救災機具與人力，包含7車、16人、4英吋抽水機19部，於今（12）日下午整隊陸續出發，趕往羅東、蘇澳等災區前線支援。
蔣萬安今天上午出席環保志義工頒獎典禮，他在會前受訪表示，宜蘭受颱風影響造成的豪大雨、積淹水災情，在蘇澳、冬山等地造成積淹水的災情，他從昨晚就特別關注，他太太也非常的關心；所以他在第一時間就跟代理縣長林茂盛聯絡，詢問是否需要台北市即刻提供相關的支援，北市隨時可以派人力、機具、移動式抽水機等來協助，儘快的協助讓宜蘭積淹水地方復原。
蔣萬安轉述林茂盛的話表示，相關積淹水已經慢慢的消退，但是有幾處可能還是需要；因此後續的協助已請消防局、工務局等相關單位與宜蘭的消防、工務單位對接，只要宜蘭有需要，北市隨時派支援過去。
北市府中午表示，鳳凰颱風造成宜蘭淹水災情，蔣萬安第一時間致電林茂盛表達關心，並指示災防辦及工務局全面盤點可支援的救災機具與人力，包含7車、16人、4英吋抽水機19部，於今日下午整隊陸續出發，趕往羅東、蘇澳等災區前線支援。
