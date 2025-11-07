鳳凰颱風超罕見！專家揭2冷知識：鳳凰不是鳥

鳳凰颱風來勢洶洶。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）





鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家預估最快下週一（10日）可能發布海上颱風警報、下週二（11日）發布陸上警報。氣象專家林得恩指出，鳳凰颱風具備3個「罕見特點」，在11月屬於極為少見的個案，更說明這次的發展可能與氣候變遷有關。

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」指出，每當颱風生成後，氣象人員都會根據各數值模式模擬結果與實際環境條件，滾動式評估颱風最佳路徑，並比對過去歷史颱風案例作為風雨預測的重要參考。

然而，他坦言這次鳳凰颱風的歷史案例幾乎找不到類似對照，顯示這是一個相當罕見的氣候現象。林得恩分析，鳳凰颱風之所以特別，主要有三項原因：首先，它出現在11月，屬於秋季罕見生成的中至強颱級別。

其次，路徑預測顯示可能自台灣西側北上，不論是否登陸，這樣的走向在歷史上極為少見；第三，颱風整體環流結構穩定且強度維持時間長，顯示海溫與大氣條件異常配合，反映出氣候變遷的影響。

他補充，根據1950年至2024年氣候統計，11月平均侵台颱風數僅0.3個，歷年11月登陸台灣的颱風僅約6至7個，其中幾乎沒有從西部登陸、橫越中央山脈再從東部或東北部出海的路徑；而自南往北行經台灣海峽的颱風，更只有3至4個紀錄，屬於極少數情況。

此外，林得恩也提到兩個「冷知識」：首先，本次「鳳凰」（Phanfone）颱風名稱由香港命名，並非指鳥或花，而是取自地名「鳳凰山」；其次，由於季節時序接近冬季，鳳凰颱風若持續北轉接近台灣，勢必帶來不同以往的天氣變化，提醒民眾務必關注後續氣象署發布的最新警報。

