鳳凰颱風超罕見！「11月颱風警報」史上僅19次 上次登陸已近60年
第26號颱風「 鳳凰」（Fung-wong）持續朝台灣方向前進，預計在下週一（10）經過菲律賓呂宋島進入南海後，將北轉逼近台灣，且登台機率相當高。根據中央氣象署歷史資料，從1950年至今的氣候統計中，僅有19個「11月颱風」發布過颱風警報。而上一次有11月颱的中心登陸台灣，更是要追溯到1967年的吉達颱風；如果鳳凰登陸，就成為58年來首個登陸的11月颱。氣象專家林得恩則指出，無論鳳凰颱風最終有沒有登陸，在過去歷史個案中都是非常罕見的，「只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！」
根據中央氣象署提供資訊，輕度颱風「鳳凰」今（7）天下午14時的位置，在北緯11.7度，東經136.7度，以每小時20公里速度向西行進。預計下週一（10）會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，且颱風中心不排除登陸台灣。下週一（10）至下週三（12）將影響台灣的天氣。
根據氣象署歷史資料，歷年11月共有19個颱風曾經發布警報，最早是1959年的「鶯瑪」颱風，去年則有康芮、天兔兩個颱風在11月接近台灣，均有發布海上陸上颱風警報，但中心未登陸台灣。至於上一次颱風中心有登陸台灣的是「吉達」颱風，根據相關資料，強烈颱風吉達在1967年11月18日侵襲台灣東部，其中花蓮縣首當其衝，曾造成嚴重災害。
氣象專家林得恩今日在臉書發文指出，每次颱風來襲前，都會根據各數值模式模擬結果，與實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估，嘗試預先找到颱風可能的最佳路徑，再依此對應過去歷史可能的颱風個案進行選取，做為風雨量值預估的重要參考依據。
不過林得恩坦言，鳳凰颱風的歷史颱風個案選取「真的是太難了」，因為過去發生在11月，強度等級又在中度至強烈颱風之間，而且是從台灣西部一路北上，不管有沒有登陸，或從台灣海峽直接北上，在過去歷史個案中，都是非常罕見的，「只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例。」
林得恩解釋，從1950至2024年的氣候統計來看，11月平均侵台颱風數「每年僅0.3個」；曾於11月登陸台灣的颱風也只有6、7個，還幾乎無一個案是由西部登陸、橫越中央山脈，再從台灣東部或東北部出海的歷史颱風；由南往北、走台灣海峽的颱風總數則有3、4個，也是在11月份較罕見的路徑。
