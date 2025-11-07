鳳凰颱風越走越強！日氣象廳：11/10恐北轉直撲台

海鷗颱風橫掃越南中部帶來狂風豪雨，為當地帶來嚴重破壞，至少5死。（圖／氣象署）





海鷗颱風橫掃越南中部帶來狂風豪雨，為當地帶來嚴重破壞，至少5死。而在之前菲律賓也遭到海鷗重創，至少188人死亡，40萬人緊急撤離，全國更進入災難狀態。然而災情還沒來得及復原，現在又有鳳凰颱風即將來襲。而且不只菲律賓緊張，台灣也要警戒，根據日本氣象廳，鳳凰不但將轉為強颱，更會大北轉往台灣方向前進，10日不排除直接通過台灣。

一夜狂風暴雨，飯店大廳玻璃直接被吹破，風聲呼嘯，3層樓高的玻璃整面破碎，還好當時下方沒有人，否則傷亡難以想像，因為就連剩下的玻璃也搖搖欲墜。颱風海鷗6日晚間登陸越南中部，強風豪雨威力驚人，當局緊急對5個省份撤離53萬人。

越南勞動報記者：「現在的風力非常強勁，還有大雨也在下，大家可以看到在我背後，各種物品四處亂飛，包括鐵皮屋頂飛得非常猛烈。」

在橫掃越南前，海鷗颱風就已經先強襲菲律賓，至少188人死亡，40萬人無家可歸，全國進入災難狀態。菲律賓總統小馬可仕：「颱風海鷗造成的破壞非常嚴重，不幸的是傷亡人數很高。」

然而災情還沒來得及復原，又即將有另一個颱風朝菲律賓北部直撲而來。菲律賓總統小馬可仕：「我們正在監測一個可能更強的颱風，名為鳳凰的颱風，我們也在為此做準備。」

不只菲律賓緊張，台灣也要警戒。日本氣象新聞主播：「預估颱風26號（鳳凰）會沿著高氣壓邊緣往北移動，下週左右，可能會接近台灣與沖繩一帶。」

日本氣象廳預測鳳凰不但會增強還會大轉彎，朝台灣方向移動，只是今年颱風怎麼好像特別多。

美國大氣與環境科學教授克莉絲汀：「風暴不會憑空形成，颱風或颶風要形成，首先需要非常溫暖的海面溫度。」

而今年颱風不斷生成，恐怕正是因為氣候炎熱，水溫也跟著高。世界氣象組織副秘書長巴瑞特：「數據相當明顯，2025年有望成為有紀錄以來，最炎熱的年份之一。」

極端高溫讓海水成為能量庫，颱風生成更快、強度更猛，今年從春天到秋天，幾乎沒有喘息空檔。如今鳳凰颱風再度成形、步步逼近，整個西太平洋又迎來一場風雨考驗。

