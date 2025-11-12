鳳凰颱風路徑又變了！氣象署預報再往南修 今晚「爆菊颱」撞進台灣
即時中心／徐子為報導
鳳凰颱風預計今（12）晚登陸台灣南部，不過，中央氣象署修正颱風路徑，將再往南修，預計今傍晚至晚間左右通過恆春半島一帶，晚間至深夜從台東至恆春一帶出海，隨後往東北方向移動。
鳳凰颱風原預計從高雄、屏東登陸，氣象署最新預測路徑再南修，預計今傍晚至晚間左右通過恆春半島一帶。目前颱風暴風圈已進入南部陸地，警戒區域為：嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島。氣象署提醒，隨著鳳凰颱風接近，受外圍環流影響，中南部今晚雨勢增多。
此外，氣象署指出，明天全台都有雨勢，但雨區將往北擴大，桃園以北、東半部下雨，範圍包括基隆、台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮、台東等地。
原文出處：快新聞／鳳凰颱風路徑又變了！氣象署預報再往南修 今晚「爆菊颱」撞進台灣
更多民視新聞報導
「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：未來有望轉為熱低壓
徐巧芯啞口無言！質詢徐佳青「這1事」被反將一軍
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 18 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 22 小時前
最新／桃園入列！明早9縣市達停班課標準 風雨預測出爐
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但移動速度緩慢且有南偏趨勢，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。根據中央氣象署今（11）日下午1時所公布的最新預測資料顯示，全台共有9縣市風雨達停班停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。民視 ・ 1 天前
僅12里颱風假！市民灌爆蔣萬安臉書 一覺起來改口了：明確決定
鳳凰颱風逐漸朝台灣逼近，中央氣象署今（11）日清晨5點半發布陸上颱風警報。昨晚台北市政府宣布，今天除了陽明山區12個里外，其餘地區正常上班上課，消息一出引來網友不滿，紛紛湧入蔣萬安的臉書開罵，然而過了11小時，隨著颱風強度減弱、風雨變小，網友態度也變了。中時新聞網 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 2 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警 北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新北明達停班課標準 風雨最劇烈！侯友宜回應了
鳳凰颱風今（10）日起與東北季風產生共伴效應影響台灣，新北市長侯友宜指出，預計明天白天會風大雨大，提醒民眾提高警覺，希望民眾提高警覺，市府會隨著颱風相關資訊，在會議結束後再度召開整備會議與北基桃討論，確認明天是否上班上課。新北市消防局指出，預估明日風雨達到停班課標準。中時新聞網 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 17 小時前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐重演「百年冬颱」？鄭明典比對南瑪都路徑：強度變化都很類似
鄭明典在臉書分享南瑪都颱風（國際編號：0427）的歷史路徑圖，並與目前鳳凰颱風的移動軌跡進行比對。他表示：「比對一下！2004南瑪都的強度變化、路徑，都滿類似鳳凰颱風。」鄭明典進一步說明，兩者皆形成於一個大型低壓環流中，在結構與大環境背景上具高度相似性，提醒應密...CTWANT ・ 1 天前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化縣遲到！晚間8：30才宣布放颱風假 原因曝光
鳳凰颱風逼近台灣，暴風圈將於明日清晨接觸陸地，多縣市風雨達標相繼宣布明（12）日停班停課，包括高雄、台中、彰化、雲林等地。氣象署提醒西半部、南部風雨將明顯增強，民眾務必做好防颱準備、避免外出。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰來襲新北明天會放颱風假？侯友宜：會盡早宣布
鳳凰颱風來勢洶洶，民眾十分關心是否會放颱風假。新北市長侯友宜今天（10日）表示，會持續掌握颱風相關資訊，並與北基桃詳加討論明天是否上班上課，經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家宣布。中天新聞網 ・ 1 天前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度
中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度...CTWANT ・ 4 小時前
熊闖日本富山縣民宅！一家四口急躲2樓 獵人開槍射殺
日本熊患持續升溫，富山縣又有一頭熊闖入民宅倉庫，警方獲報後，協同獵人一起圍捕，最後開槍將野熊射殺。另外北海道札幌的住宅區，因為發現大量熊的腳印，當地的圓山公園 緊急封閉兩周。TVBS新聞網 ・ 17 小時前