鳳凰颱風路徑又變了！氣象署預報再往南修 今晚「爆菊颱」撞進台灣

即時中心／徐子為報導



鳳凰颱風預計今（12）晚登陸台灣南部，不過，中央氣象署修正颱風路徑，將再往南修，預計今傍晚至晚間左右通過恆春半島一帶，晚間至深夜從台東至恆春一帶出海，隨後往東北方向移動。





鳳凰颱風原預計從高雄、屏東登陸，氣象署最新預測路徑再南修，預計今傍晚至晚間左右通過恆春半島一帶。目前颱風暴風圈已進入南部陸地，警戒區域為：嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島。氣象署提醒，隨著鳳凰颱風接近，受外圍環流影響，中南部今晚雨勢增多。



此外，氣象署指出，明天全台都有雨勢，但雨區將往北擴大，桃園以北、東半部下雨，範圍包括基隆、台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮、台東等地。





