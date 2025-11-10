鳳凰颱風路徑詭異 賴清德警告：土石流潛勢區優先撤離

中度颱風鳳凰持續增強，根據中央氣象署最新預估路徑顯示，鳳凰颱風將成為「攔腰斷頭颱」。總統賴清德今（10）日親自提醒國人，鳳凰颱風路徑非常罕見，預計會在登台前帶來強降雨，土石流潛勢區地區要做好優先撤離，期望國人共同做好防颱準備，讓傷害降到最低。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

根據中央氣象署觀測最新監測數據，鳳凰颱風持續增強，根據目前路徑研判，颱風不僅規模擴大，最新預估路徑顯示，鳳凰颱風將成為攔腰斷頭颱，預計周四清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快今晚發布海警。

鳳凰颱風預估路徑。（圖／擷取自FB氣象報馬仔）

賴清德今天出席活動前受訪也向國人說明，「颱風中心點預計禮拜三、四登台，不過今明兩天的雨量會很大，主要是受到東北季風外圍環流影響，24小時的時雨量來到200至350，其中大台北、北海岸以及東北部都要防範豪大雨。」

賴清德進一步說明，先前潰堤的花蓮堰塞湖又出現紅色警戒，因此該撤離地區就要撤離，也包括土石流潛勢區，也應該要做好優先撤離的準備。賴清德希望，大家共同做好防颱準備，讓鳳凰颱風傷害降到最低。

