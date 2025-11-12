鳳凰颱風路徑飄忽不定 盧秀燕坐鎮災害應變中心：市民家人勿掉以輕心

台中市政府今12日下午3時召開災害應變中心一級開設第二次工作會議。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】第26號鳳凰颱風目前在台灣西南方海面，颱風強度有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，台中市政府今（12）日下午3時召開災害應變中心一級開設第二次工作會議，市長盧秀燕表示，雖此次風勢多在海線地區，但颱風變化不可預測，因有些區域高樓大廈多，風力沒有這麼明顯，在颱風未解除前，請市民家人不要掉以輕心，避免造成災害及人員傷亡，同時也感謝市府各局處同仁盡心盡力，或是在路面進行巡守、協助相關工作。

盧市長說明，這次的鳳凰颱風非常怪異，路徑飄忽不定，原本預測登陸為中部地區，後來又改到台南，現在又改到高屏，且速度時快時慢，目前尚未登陸，仍在緩慢行進當中，目前也已造成宜蘭蘇澳地區幾千戶民眾家裡進水、街道淹沒，花蓮萬榮的災情也很嚴重，因此再次強調，請市民家人絕對不能掉以輕心。

市長盧秀燕表示，雖此次風勢多在海線地區，但颱風變化不可預測。（圖/記者廖妙茜翻攝）

盧市長補充，昨日停班停課的標準是依照風力判斷，因此次颱風以風勢為主，大概平均七級以上，最大陣風是十級以上，今日氣象預報，台中市海線地區都有測到平均風力七、八級，最大陣風有測到十級，均有達標，有些地區甚至超標，目前因颱風尚未遠離，仍在台灣外海，也因此陸上颱風警報未解除，再次呼籲市民家人們，不能掉以輕心，要加強戒備，因過去台中市曾發生過風力太強，導致民眾外出不慎受傷及騎士被推倒等情形，避免因湊熱鬧而輕忽，應愛惜生命、遠離危害。