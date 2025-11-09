鳳凰颱風轉中颱北上後襲台！最快週一發海警一週天氣預報先看

文 / 景點+ 秀智整理報導

第26鳳凰颱風已增強為中颱，目前在鵝鑾鼻南南東方海面上，向西北西轉北朝臺灣海峽前進，之後再轉東北通過臺灣，北上過程中環境條件不利鳳凰發展，強度會逐漸減弱，不過其外圍環流與登陸後的狀況值得留意，預計週一會發布海上颱風警報，週二發布陸上颱風警報，請先做好防颱準備，一週天氣預報先看。

圖 / 中央氣象署

週四前防強風豪雨大浪，週五後天氣轉趨穩定

鳳凰颱風預估週三登陸台灣時可能為輕颱，詳細颱風動態需要密切留意

11/11(二)受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東北部、東部及大臺北地區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

11/12(三)、11/13(四)颱風及其外圍環流及東北季風影響，整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，12日颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨。

13日隨著颱風減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，但北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

11/13起颱風遠離，各海面風浪逐漸減弱。

11/11~11/13低溫預測:臺灣各地澎湖21~24度，馬祖17~18度，金門20度；高溫預測:北部、宜蘭25~26度，中南部、花東26~29度，馬祖20~21度，金門21~23度，澎湖24~26度。

11/14(五)～11/16(日)東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

11/14～11/16低溫預測:臺灣各地20~23度，金門、馬祖18~20度，澎湖24~25度；高溫預測:北部、宜花24~27度，中南部、臺東28~31度，馬祖20~21度，金門、澎湖24~25度。

颱風資訊

編號第 26 號 中度颱風鳳凰

國際命名 FUNG-WONG

9日14時的中心位置在北緯 14.8 度，東經 123.2 度，以每小時29公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，七級風平均暴風半徑 250 公里(西北側 270 公里、東北側 270 公里、西南側 180 公里、東南側 260 公里)，十級風平均暴風半徑 80 公里(西北側 90 公里、東北側 90 公里、西南側 60 公里、東南側 90 公里)。

