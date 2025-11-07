鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間

今年第26號颱風「鳳凰」將於下周一、二接近台灣。（圖／RAMMB）





今年第26號颱風「鳳凰」將於下周一、二接近台灣，路徑仍存在極大不確定性，對此中央氣象署給出最新說明。

鳳凰颱風來勢洶洶。（圖／中央氣象署）

中央氣象署指出，鳳凰颱風轉向時間大約在下周一、二（10-11日）左右，若比較靠近台灣影響會較明顯，但若高壓退得比較慢、北方系統下來的較慢，可能會比較偏向往台灣海峽的方向前進，對中南部降雨影響會較趨緩。

然而，中央氣象署表示，颱風本身的強度也與路徑變化有關係，若颱風越強，轉向東北方的機率就越大，若減弱速度較快，則會被大陸高壓的東北風往西南邊帶，但路徑變數仍大，仍須持續關注，預計周一至周三是影響台灣最明顯的時候。

廣告 廣告

根據中央氣象署資料，目前輕度颱風鳳凰7日14時的中心位置在北緯11.7度，東經136.7度，以每小時20公里速度向西進行。

更多東森新聞報導

被騙怕了！民眾憂誤點詐騙連結 普發1萬不敢登記

普發1萬登記秒填完「他感覺很怪」網秒懂：有被害妄想症

準颱風鳳凰恐「貫穿台灣」影響巨大 下週2地風雨劇烈

