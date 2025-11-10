鳳凰颱風近逼台灣！金門小三通今日「雙向全面停航」

中颱「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署指出，鳳凰颱風高機率北轉襲台，最快今日下午就會發布海警，明天上午發布陸警。金門縣港務處今（10）日也發布小三通停航公告，「金廈航線」在今天上午9點30分起雙向全面停航，「金泉航線」則是全日雙向停航，提醒旅客搭乘前應先向船公司確認航班。

因為受到颱風影響，港務局今天依「金門縣港務處小三通天候影響停航機制」辦理停航，金廈航線自上午9點30分起雙向全面停航，金泉航線全日雙向停航，籲請旅客搭船前預先向船公司確認航班，如有疑問可洽詢金門縣港務處。

氣象署今天也發布「陸上強風警報」，東北風明顯偏強及颱風外圍環流影響，今日上午至明晚綠島、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區為「橙色燈號」，有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣與金門縣局部地區則為「黃色燈號」，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾注意防範。

責任編輯／馮康蕙

