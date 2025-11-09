鳳凰颱風近逼 台電修剪樹木備戰

台電基隆區處人員防颱整備，先修剪電線附近的樹枝。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

鳳凰颱風逼近，預估將侵襲台灣，台電公司基隆區處嚴陣以待，提前啟動防颱整備，呼籲請民眾共同防颱。

因應鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預測侵台機率大增，台電基隆區營業處表示，已提前啟動防颱應變機制，將利用週末假期加強動員，針對轄區，包括基隆市全區、新北市汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區，執行「預防性樹木修剪」，並同步完成地勢低窪變電所的防汛整備，全力戒備強風豪雨可能帶來的供電衝擊。

台電基隆區處表示，基隆地區地勢多坡、樹木繁茂，回顧歷次颱風經驗，強風常造成樹木枝幹斷裂，或招牌、鐵皮等外物吹落，進而碰觸或壓損配電線路，導致停電。因此區處正加緊執行「預防性樹木修剪」，為確保公眾用電安全的必要措施。強調台電理解並尊重護樹及環保團體對生態的關切，所有修剪作業將秉持兼顧供電安全與護樹要求的原則，僅針對「可能威脅」線路安全的枝幹，進行適度處理。

在防汛整備方面，鑑於基隆、汐止等轄區內部分地勢較低窪，區處已針對重要變電所及饋線自動化開關，完成防水閘門裝設及抽水設備試運轉，確保關鍵供電樞紐在豪雨期間能正常運作。

台電基隆區處也特別提醒，請民眾務必在颱風來臨前，加強固定招牌看板、取下懸掛物。台電更要呼籲，如遇電線掉落與外露，請立即撥打一九一一通報，切勿自行碰觸或試圖撿拾，以免發生觸電危險。此外，針對設有配電場所（高壓用戶）的大樓，若相關設備位於地下室，請務必備妥防水閘門、沙包等防範水患措施。尤其是抽水站、醫院等不能停電的關鍵單位，應及早備妥自備發電機或不斷電設備，並先行試轉，確保颱風期間功能正常。

基隆區處指出，「配電自動化系統」可即時監測各主要線路是否異常。若颱風期間發生停電，民眾可利用「台灣電力ＡＰＰ」或官網「颱風停電∕搶修」專區通報及查詢，請民眾耐心等候。