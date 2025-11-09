鳳凰颱風近逼!馬太鞍溪堰塞湖升至黃色警戒 3鄉鎮預防性撤離
[Newtalk新聞]
第26號颱風「鳳凰」逐步逼近台灣，花蓮縣政府今（9）日凌晨接獲農業部林業及自然保育署花蓮分署第23報緊急通報，指稱馬太鞍溪堰塞湖水位已上升至「黃色警戒」標準，縣府隨即啟動防災應變機制，第一時間通知光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉公所進行預防性疏散、撤離與收容避難前置作業，全力防範可能的災害風險。
花蓮縣政府表示，考量颱風外圍環流及持續降雨恐造成堰塞湖水位進一步升高，已責成相關單位強化上游及周邊河域巡查與水文監測，並協調警消及地方人員進駐警戒區域，執行警戒宣導與撤離協助，確保居民生命安全。
縣府呼籲，馬太鞍溪流域及工程施工區周邊民眾務必提高警覺，配合地方公所啟動之預防性撤離措施，避免前往堰塞湖、河川及山區等高風險地帶。
