鳳凰颱風迴轉「恐從2地登陸」！風雨影響時程曝光 最快這天消散

鳳凰颱風將在下週北轉接近台灣，氣象專家賈新興表示，氣象署高機率在11日中午左右發布陸警，其可能在台中、苗栗一帶登陸，不過因為周遭環境發展條件不佳，因此鳳凰颱風可能在12日午後就會迅速減弱，13日早上變為熱帶性低氣壓，之後逐漸消散，但後續變化仍要多留意。

賈新興表示，鳳凰颱風有機會在今（9）日轉為強颱，明日通過呂宋島之後，強度會稍微減弱，持續往西北方向前進，接著逐漸往北轉，朝台灣西南方海面接近。到了12日早上慢慢接近台灣海峽，13日早上8點可能會減弱為熱帶性低氣壓，持續往東北部近海前進，12日至13日的強度變化很重要。

賈新興指出，從澳洲AI預測路徑來看，颱風進到南海之後，強度會持續減弱，接著慢慢往台灣海峽南邊靠近，之後可能在台中、苗栗附近登陸，很可能在10日傍晚發布海警，11日中午發布陸警。

鳳凰颱風的重要關鍵時間。（圖／賈新興臉書）

賈新興透露，明天開始宜蘭、花蓮、台東及屏東山區是降雨最明顯的地方，其次為基隆北海岸及大台北地區，11日為類似天氣；12日鳳凰颱風逐漸接近澎湖附近，台中以南的降雨就會變得明顯，之後颱風逐漸減弱，13日中午前台南以北及宜蘭有雨，午後台中以南轉為多雲時晴天氣，到了14日颱風逐漸遠離台灣，全台將變回東北風天氣型態。

