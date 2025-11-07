鳳凰颱風逐步靠近 國家公園署籲請遊客提前做好防颱準備

中央氣象署11月6日發布近期天氣概況。 圖：國家公園署提供

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風已於(6)日在西北太平洋海面生成，未來數日將朝西北方向移動，並可能在下週影響台灣各地天氣。國家公園署今（7）天提醒民眾，隨著颱風逐漸接近本島，山區及沿海地區天氣不穩定，請遊客密切注意氣象資訊，並配合相關安全管制措施，確保人身安全。

國家公園署指出，近期若有登山或海邊活動計畫，建議民眾審慎評估天候變化，避免颱風前後進入高風險區域。各國家公園管理處將視氣象及現地狀況，啟動災害應變機制，必要時，封閉步道、暫停活動或疏散遊客，請民眾遵從指示，不要貿然進入封閉區域。

由於颱風期間山區降雨容易導致土石鬆動、落石、坍方及溪水暴漲等危險情形；沿海地區也可能出現長浪及強風。國家公園署呼籲，從事戶外活動的民眾應留意自身安全裝備，並預先查詢氣象資訊、園區公告及道路通行資訊，以免因天候不佳受困或發生意外。

另外，國家公園署強調，保護自然環境與維護遊客安全是我們相當重視的事，請喜愛戶外活動的民眾務必落實「安全第一」的防災觀念，颱風期間減少非必要之外出行程，維護自身安全。

