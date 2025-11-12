鳳凰颱風逐漸減弱中 南高屏宣布11/13正常上班課
颱風鳳凰今（12）日晚間將登陸高屏地區，加上鳳凰逐漸減弱中，台南市、高雄市及屏東縣宣布，因為風力及雨量預測均未達停班停課標準，明（13）日照常上班上課。
責任編輯／蔡尚晉
