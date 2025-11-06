鳳凰颱風這天轉折關鍵 氣象署一圖曝走勢：不排除發警報、留意是否共伴

記者李鴻典／台北報導

第26號颱風「 鳳凰 (Fung-wong)」在今（6）日凌晨兩點生成！中央氣象署在臉書官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」貼圖發文示警，【鳳凰颱風生成，下週離臺近】，預計下週一（11/10）前後會接近巴士海峽至臺灣附近海面，請密切注意！颱風&外圍環流+東北季風，兩者影響下的降雨，具有高度的不確定性，要看到時候颱風位置強度、外圍環流影響程度而定，請多留意後續的路徑預報。

「報天氣 - 中央氣象署」貼圖發文示警，【鳳凰颱風生成，下週離臺近】。（圖／翻攝自報天氣）

​【颱風動態】

目前資料顯示，颱風週日（9日）之前會穩定往西北西朝呂宋島方向移動，但是到了週一（10日）後，環境開始變得複雜，使得颱風有逐漸北轉的趨勢。但是預測資料對北轉的位置及後續路徑預測仍然有不確定性，從臺灣東側近海北上、從臺灣海峽北上甚至登陸通過臺灣、或走更西邊一些再北上，都在可能的範圍內，不過在北轉之後的海氣環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度將會有減弱的趨勢。

​而不同的路徑、屆時距臺的遠近、以及到時候颱風本身的強度，這些不同情境帶來的風雨影響「區域」和「程度」都會有些不同，未來幾天都須持續觀察！整體而言，颱風接近並影響臺灣的機率相當高，一定要密切注意！

​【天氣摘要】

依目前資料評估，因為鳳凰颱風結構大，預估週六（8日）起，基隆北海岸、東半部（蘭嶼綠島）及恆春半島沿海須注意長浪，週末期間沿海活動就需多注意安全。​

9日晚至10日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；迎風面的北部、東半部水氣增加，降雨機率增，其中北北基宜開始出現較明顯雨勢；週二、週三（11、12日）受到鳳凰颱風或它的外圍環流影響，大臺北、東半部地區、南部地區降雨機率高，要留意局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨，不過再次提醒，雨勢大小、影響時間和區域，都還需視颱風的位置及強度而定。

同時週日開始沿海鄉鎮、離島風浪會明顯增強，這兩天關心下不下雨的同時，也要注意強風的影響！

