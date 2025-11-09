鳳凰颱風速度將放慢！「1狀況」恐重整再增強 襲台雨彈變更猛更久

生活中心／朱祖儀報導

鳳凰颱風預計將在下週接近台灣，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，它即將增強為強烈颱風襲擊菲律賓，並在明（10）日進入南海，但隨後它的速度可能放慢，不排除有結構重組增強機會，若其持續偏慢，降雨將變得更強、更久。

氣象報馬仔在臉書指出，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻南南東方940公里之海面上，強度已經來到中颱上線，即將轉為強颱，且其外圍環流完整、寬廣，其風眼牆厚實且結構緊密，顯示環流系統已發展成熟，屬於大型的強颱風。

鳳凰颱風襲擊菲律賓 未來速度將變慢

氣象報馬仔表示，鳳凰颱風今晚將登陸菲律賓北部陸地，但停留在菲律賓陸地時間縮短，研判明日進入南海後仍會短暫偏西進行，週二則將進入鞍型場環境，速度明顯變慢，將緩緩朝台灣海峽南部接近。另受到北方槽線東移所致，鳳凰進入台灣海峽南部後將改轉東北東方向移動，故未來有登陸南高屏陸地的趨勢。

鳳凰速度減慢 恐重整再增強

氣象報馬仔透露，鳳凰颱風移動速度變慢，使輻合帶長時間「卡」在台灣東北近海，暖濕氣流不斷北送，今晚宜蘭的雨勢就會變大，明日起至週三新北及基宜乎東地區將出現豪雨等級降雨；若鳳凰持續偏慢，降雨將更強、更久，有強降雨之訊號，需高度警戒的降雨型態。

氣象報馬仔表示，鳳凰颱風穿越菲律賓之後，強度將減弱且速度放慢，不排除結構有機會進行重整，可能還會增強，雖然在南海的環境條件不如菲律賓東方海面，但它的強度仍有可能維持中颱下限，切勿小覷鳳凰的威力。

