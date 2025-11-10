鳳凰颱風週二最近台灣！高雄農改場籲防颱

▲棗正值小果期，強固防蟲網避免強風危害。（圖／高雄區農業改良場）

[NOWnews今日新聞] 依據中央氣象署最新預報，第26號颱風「鳳凰」正逐漸朝臺灣接近，預計下週二（11日）起北轉靠近台灣，屆時風雨強度將明顯增強、範圍擴大。高雄區農業改良場提醒各位農友務必密切關注氣象資訊，及早完成防災準備，減少農作物受損！

場長羅正宗指出，颱風期間常有強陣風及豪雨，不僅容易造成作物倒伏、枝條折損，也可能導致葉片、花果掉落及田區積水。呼籲農友趁風雨來臨前，確實落實「六大防範重點」：

儘速採收：成熟蔬果與水稻請提早收成，減少損失。

加強植株固定：香蕉、小番茄、瓜果、豆菜類及苗期作物需加支柱或網繩固定。

確保排水暢通：清除園區殘枝落果，保持排水順暢，避免積水傷根。

穩固設施：加強棗、木瓜、瓜果類防蟲網、遮蔭網及花卉設施請加強固定或先行收起。

暫緩施肥：若需施肥，應注意天氣變化並分次減量施用，以免雨水流失肥料並加重根系負擔。

病害防治：颱風前後可搭配清園並使用適當藥劑，防止病害發生。

▲白玉蘿蔔浸水植株及根莖易腐爛，請務必加強田區排水。（圖／高雄區農業改良場）

目前高屏地區農作物為與相關防範作為：

棗園：進入小果期，應強化防蟲網固定。 蓮霧：花果期，低窪地區要注意排水。 大豆(毛豆)、紅豆、恆春地區黑豆、胡麻及蕎麥等作物：正值苗期至開花期，請保持排水溝暢通，避免淹水。 洋蔥：恆春半島及林園地區之洋蔥田區正值育苗與移植階段，應加強排水並可施用過磷酸鈣或亞磷酸氫化鉀強化苗勢。若苗齡達40至45天，可將苗株整理成束，以報紙包覆後直立置入塑膠籃中，於5℃冷藏，待天氣穩定再行定植。 秋冬葉菜類、白玉蘿蔔：應加強排水，防止積水造成腐爛。 小果番茄：進入結果期，請加強固定與排水管理，防範強風豪雨。

羅場長提醒「颱風前的準備工作，就是降低災害風險的關鍵！」高雄農改場已啟動多項作物技術服務團，提供防颱、災後復耕及技術諮詢服務。

