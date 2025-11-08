鳳凰颱風週一恐北轉逼近台灣 週三風雨最劇
中度颱風「鳳凰」持續增強！根據中央氣象署今（9）日凌晨2時最新資料指出，中心位置距鵝鑾鼻東南方約1070公里，以每小時28至32公里向西北西移動，未來有增強為強烈颱風的趨勢。
氣象署研判，「鳳凰」明（10）日清晨將接近呂宋島北方，並在穿越呂宋島後進入南海後逐漸北轉，朝台灣方向靠近，在週三前後距離台灣最近，受到颱風外圍環流與東北季風共伴影響，北部、東北部及東部山區應嚴防大雨至局部豪雨；中南部風雨則在週三起明顯增強。不過，颱風轉向時機與強度仍存在不確定性，實際影響範圍與程度仍有待後續路徑更新。
今（9）日天氣型態以多雲到晴為主，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星短暫雨；下午起東北季風增強，北部與東北部轉為局部短暫陣雨、氣溫略降。各地氣溫方面，中南部高溫30至33度，北部與東部27至30度；清晨與夜晚仍偏涼，低溫約21至24度，日夜溫差大，外出請留意衣著調整。
風勢與海象方面，今日本島台南以北沿海、基隆北海岸、恆春半島、台東沿海及各離島，易出現平均6級、陣風8級以上強風。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）與恆春半島沿海已有長浪，今晚起西南沿海及澎湖亦可能出現長浪；從事海邊活動、釣魚或觀浪民眾務必提高警覺。
空氣品質方面，環境部預報今日風場為東北東至東北風型態，中南部位於下風處，污染物易累積，午後光化作用使臭氧濃度走高；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗以及馬祖、金門、澎湖為「普通」；中部、雲嘉南及高屏則達「橘色提醒」。
