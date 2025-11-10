鳳凰颱風進逼 台電備戰、農民搶收

〔記者王涵平／台南報導〕鳳凰颱風進逼，台電新營區處全力戒備，啟動盤點本處相關搶修人力、車輛機具、物料及通訊設備等整備工作；台南椪柑正值產季，果農忙搶收，希望將損失減到最低。

新營區處也針對轄區內各變電所進行巡視，於颱風來襲前適時完成防水閘門裝設，並辦理線路特別巡視及對於過密、過高、偏重一側或電力線路沿線樹木進行防颱修剪，以全力待命備戰。處長黃啓通處長提醒民眾，包含陽台、窗邊、戶外插座應拔除電源、加強固定招牌看板並取下懸掛物、沿海養殖業者及偏遠山區民眾提早自備發電機或不斷電設備以防範災損，低窪地區及大樓地下室應加強防範淹水，並備置沙包或防水閘門等。另外，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電。

廣告 廣告

台南是國內椪柑主要產區，白河、東山種植面積約900公頃，目前持續採收，產季約至11月底，產地價格仍看俏，農民為減少損失，趁著颱風來襲前加緊採收。農民指出，有些早生的椪柑，採收已接近尾聲，但因氣候暖化，今年果實普遍較小，多數椪柑也尚未採收，不過品質仍相當不錯，品嘗酸甜好滋味正當時。

鳳凰颱風來襲，台南椪柑正值產季，果農忙搶收，希望將損失減到最低。(記者王涵平攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布

鳳凰最快下午變胖轉強颱！各地暴風圈侵襲率曝 2地破9成躲不掉

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

把握今天好天氣！入夜北部有雨 週四鳳凰颱風恐登陸

