鳳凰颱風進逼 新社花海暨台中國際花毯節閉園

新社花海暨台中國際花毯節受到鳳凰颱風影響，12日花海區不見人跡。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕國內歲末賞花盛事，「新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」8日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃盛大登場，「台中國際花毯節」今年以卡通頻道的「飛天小女警」為核心主題，甫開幕卻受到鳳凰颱風攪局，昨日台中市長盧秀燕多次呼籲遊客颱風期間勿上山賞花，今(12)日花海區不見人跡。

「台中國際花毯節」自開幕起便吸引民眾踴躍參觀，見證全台最大花卉盛典的魅力，爭相與「飛天小女警」合影，台中市政府觀光旅遊局表示，台中國際花毯節將於陸上颱風警報發布時即刻閉園，觀旅局已啟動防颱措施，今日因台中市放颱風假，新社花海暨台中國際花毯節暫停開放，請遊客勿前往。

廣告 廣告

觀旅局提醒，颱風期間山區風強雨大，請民眾切勿涉險上山賞花，待颱風解除後再安心出遊。另外，因應鳳凰颱風來襲，台中市府啟動多項預防性封閉措施，包含新社花海暨台中國際花毯節將閉園，觀旅局同步封閉大安濱海樂園沙灘區、大坑14條登山步道、潭子新田步道等五處景點。

消防局亦公告大雪山、白姑大山及中央山脈北段等山區禁止入山，並禁止進入大甲溪、大安溪、烏溪及高美濕地等河川及臨海區域，這些區域已列入警戒禁止範圍，請市民務必遵守，切勿前往。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

鳳凰颱風進逼 明上半天10縣市風雨達停班課標準

明天上半天9縣市風雨達停班課標準 桃園新增入列

鳳凰颱風傍晚登陸恆春半島 掃台將降為熱帶性低氣壓

