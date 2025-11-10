鳳凰颱風進逼 澎湖.基隆漁民忙固定生財工具

澎湖縣 / 綜合報導

鳳凰颱風即將來襲，昨(9)日晚澎湖的漁民拉起繩子，把漁船五花大綁，固定在岸邊的鐵柱上，也有船東把海釣船吊到保養廠，就是怕強風豪雨會造成船隻損壞！基隆八斗子漁港以及碧砂漁港，不少漁民忙著把船上的漁獲卸下來冰存，因為接下來好幾天不能出港捕魚，要先做好防颱應變，減少損失。

漁民拉起長長的繩子，一頭綁在船上，另一頭綁在碼頭岸邊的鐵柱上，密密麻麻好幾條繩子，來回交錯，要花時間綁緊固定是因為，澎湖漁民說：「颱風來了，(繩子)就多好幾條，前後啊，前後左右啊。」

這裡是澎湖的風櫃漁港，鳳凰颱風即將來襲，漁民先把船隻從外圍的西港，移到比較裡面可以避風的東港碼頭，許多漁船緊緊相連做好防護，避免颱風來襲強風巨浪造成船隻碰撞損壞，碼頭的另一邊觀光性質的海釣船也怕撞壞，船主把整艘船吊到車上，準備送進保養廠。

澎湖海釣船船主說：「冬天沒什麼在釣啦，就剛好要起來保養，就順便颱風，一起吊起來。」這些船隻都是重要的生財工具，為了避免損失事前的防護得先做好，再來看基隆八斗子漁港，漁民忙著把漁獲從船上搬到岸邊，分類秤重再裝箱冰存，因為接下來幾天船隻只進不出。

基隆區漁會總幹事陳文欽說：「作業天數減少，這兩天的漁獲量也不是很好，所以對漁民來講說，損失真的滿大，已經天氣不好，沒辦法作業了。」受到東北季風跟颱風的影響，漁民暫時沒辦法出海捕魚，停泊在碧砂漁港，載送民眾出海釣魚的船艇，也要趕快吊回陸地上。

基隆碧砂漁港船艇船主王銘祥說：「東北季風的時候，它浪都會越堤，然後越堤的時候，就會造成這些船舶的受損，23艘左右的船，吊上來。」就怕搬運的過程因為碰撞，造成損壞，工作人員在地面上鋪了好幾個輪胎，吊車再慢慢把船放了下來，工作人員繃緊神經提早做好防颱措施，就是希望能減少損失。

