鳳凰颱風進逼 高雄仁武居民架水閘門

鳳凰颱風逐步近逼，高雄市區上午雖然僅下起間歇性雨勢，不過山區已經做了預防性撤離，每逢大雨就會淹水的仁武區居民，紛紛架起水閘門防範，西子灣海邊也掀起巨浪，民眾千萬別因放了颱風假前去觀浪，以策安全。

高雄西子灣海邊掀起巨浪，海巡人員一早就圍起封鎖線，也在現場巡視不讓民眾靠近。

民眾：「浪比較大啊 (比較大 所以要小心)，對啊，對啊，我們沒往那邊去。」

每逢大雨必淹水的仁武區居民也緊急架設水閘門，他們真的是被淹怕了。

仁武區居民：「雲很厚，就是快下大雨的現象，提早差不多半天就要架起來了，架起來等了。」

仁武區公所也準備三千多包的沙包提供民眾領取，工務單位也趁著風雨尚未變大前，緊急修剪路樹，以降低危害。

「你們幾個人會上去(撤離)的，現在就要上去了。」

高雄六龜、茂林、那瑪夏等五區，預防性撤離，再次呼籲民眾颱風期間別靠近山區及海邊，以策安全。

