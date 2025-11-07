鳳凰颱風逼台！最新暴風侵襲機率曝 2縣市飆7成

氣象署最新預測，輕度颱風鳳凰未來路徑直撲台灣而來，氣象粉專「台灣颱風論壇」示警，中南部很可能在下周二（11日）之前感受都還好，但下周三（12日）颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來。據氣象署最新公布的颱風暴風侵襲機率顯示，台南市、澎湖縣都已達到70%，民眾盡早做好防颱準備。

根據氣象署最新公布的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」：

北部地區：基隆市46%、新北市49%、台北市48%、桃園市49%、新竹市53%、新竹縣53%、宜蘭縣49%。

廣告 廣告

中部地區：苗栗縣56%、台中市60%、彰化縣62%、南投縣62%、雲林縣64%。

南部地區：嘉義縣67%、嘉義市66%、台南市70%、高雄市69%、屏東縣66%。

東部及外島地區：花蓮縣53%、台東縣56%、連江縣37%、金門縣52%、澎湖縣70%。

至於鳳凰颱風可能會以多強的強度影響或侵襲台灣？氣象粉專「觀氣象看天氣」分享3條路徑，若是從台灣南方海域上來，登陸台灣西南部時將還能維持中度颱風的等級，將再度重創西南部；若以通過台灣海峽的路徑，接近海峽中部時由於海洋熱含量偏低，對西半部的影響就較輕微；若從東南部近海通過，影響最嚴重的區域為東南部以及恆春半島。

更多中時新聞網報導

薛仕凌涉閃兵惹議 《女外科2》遭波及

TPBL》特攻末節演逆轉秀 險退攻城獅2連勝

黃明志捲謝侑芯命案涉毒遭逮