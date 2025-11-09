鳳凰颱風逼近台灣！11縣市暴風侵襲機率破80% 東部、北北基開始降雨

鳳凰颱風最新路徑圖。（圖／氣象署）

根據中央氣象署消息指出，鳳凰颱風目前維持中度颱風上限強度，昨（9）日晚間登陸菲律賓呂宋島，凌晨出海進入南海，受地形影響後略有減弱。

氣象署預估，鳳凰將於今（10）日北轉朝台灣接近，最快可能於今日下午發布海上颱風警報，並不排除於明（11）日進一步發布陸上颱風警報。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文指出，雖然颱風眼已經不明顯，但主要的雲系仍然存在，環流也還算完整。大型颱風的特性之一，就是對地形與不利環境的抵抗力較強。接下來鳳凰接近台灣的過程中，大氣環境會逐漸轉為不利於發展，重整的狀況、以及減弱的幅度，都將決定對西半部的實際影響程度。不過粉專也提醒，「東半部和北北基的雨，現在就要開始啦！」

氣象署10日2時最新觀測顯示，鳳凰颱風中心位置位於北緯16.7度、東經120.2度，正以每小時19公里速度向西北西方向移動。中心氣壓為950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風達每秒50公尺。七級風暴風半徑平均為250公里，其中西北側與東北側各為270公里，西南側240公里，東南側則為220公里；十級風暴風半徑平均為80公里，西北側與東北側為90公里，西南側80公里，東南側70公里。

今起受颱風外圍環流及東北季風共同影響，基隆北海岸、大台北地區、東半部地區與恆春半島出現局部陣雨，且隨著天氣變化，預估至明晚恐有大雨甚至豪雨發生的機率，東北部、東部與大台北地區尤須注意局部豪雨等級以上降雨。其他地區與澎湖亦有短暫降雨現象，金門與馬祖則以多雲為主。天氣方面，北部與東北部氣溫較為涼爽，其他地區早晚亦偏涼。

根據中央氣象署對全台各主要城市與離島的120小時颱風暴風侵襲率分析，全台各地侵襲機率普遍升高，其中以台南市風險最高，侵襲率達94%，嘉義縣92%、嘉義市91%，雲林縣與高雄市則各為90%。此外，澎湖縣89%、屏東縣與南投縣皆為88%，彰化縣85%、台中市84%、花蓮縣81%。共計11縣市侵襲機率超過八成，顯示颱風暴風圈可能橫掃全台。

至於是否停班停課，則需依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》相關規定進行評估。依該辦法內容，若暴風半徑於四小時內可能通過該地區，且平均風力達7級以上，或陣風達10級以上，或預測未來24小時累積雨量山區達200毫米、平地達350毫米，則可考慮停班課。不過最終決定權仍由各縣市政府依實際情況裁定。

120小時颱風暴風侵襲率。（圖／氣象署）

