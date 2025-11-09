鳳凰颱風逼近台灣！11縣市暴風侵襲機率破80% 東部、北北基開始降雨
根據中央氣象署消息指出，鳳凰颱風目前維持中度颱風上限強度，昨（9）日晚間登陸菲律賓呂宋島，凌晨出海進入南海，受地形影響後略有減弱。
氣象署預估，鳳凰將於今（10）日北轉朝台灣接近，最快可能於今日下午發布海上颱風警報，並不排除於明（11）日進一步發布陸上颱風警報。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文指出，雖然颱風眼已經不明顯，但主要的雲系仍然存在，環流也還算完整。大型颱風的特性之一，就是對地形與不利環境的抵抗力較強。接下來鳳凰接近台灣的過程中，大氣環境會逐漸轉為不利於發展，重整的狀況、以及減弱的幅度，都將決定對西半部的實際影響程度。不過粉專也提醒，「東半部和北北基的雨，現在就要開始啦！」
氣象署10日2時最新觀測顯示，鳳凰颱風中心位置位於北緯16.7度、東經120.2度，正以每小時19公里速度向西北西方向移動。中心氣壓為950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風達每秒50公尺。七級風暴風半徑平均為250公里，其中西北側與東北側各為270公里，西南側240公里，東南側則為220公里；十級風暴風半徑平均為80公里，西北側與東北側為90公里，西南側80公里，東南側70公里。
今起受颱風外圍環流及東北季風共同影響，基隆北海岸、大台北地區、東半部地區與恆春半島出現局部陣雨，且隨著天氣變化，預估至明晚恐有大雨甚至豪雨發生的機率，東北部、東部與大台北地區尤須注意局部豪雨等級以上降雨。其他地區與澎湖亦有短暫降雨現象，金門與馬祖則以多雲為主。天氣方面，北部與東北部氣溫較為涼爽，其他地區早晚亦偏涼。
根據中央氣象署對全台各主要城市與離島的120小時颱風暴風侵襲率分析，全台各地侵襲機率普遍升高，其中以台南市風險最高，侵襲率達94%，嘉義縣92%、嘉義市91%，雲林縣與高雄市則各為90%。此外，澎湖縣89%、屏東縣與南投縣皆為88%，彰化縣85%、台中市84%、花蓮縣81%。共計11縣市侵襲機率超過八成，顯示颱風暴風圈可能橫掃全台。
至於是否停班停課，則需依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》相關規定進行評估。依該辦法內容，若暴風半徑於四小時內可能通過該地區，且平均風力達7級以上，或陣風達10級以上，或預測未來24小時累積雨量山區達200毫米、平地達350毫米，則可考慮停班課。不過最終決定權仍由各縣市政府依實際情況裁定。
看更多 CTWANT 文章
2025食農永續WAY圓滿落幕 市民花博體驗在地食材魅力
鳳凰颱風壓境！台東農民連夜搶收稻米、香蕉 苦嘆：再不割就血本無歸
雞蛋驗出超標農藥！15萬顆已流向全台9縣市 2大連鎖賣場回應了
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 11 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 13 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 6 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 18 小時前
明起颱風、東北季風夾殺！海上、陸上警報恐接連發
鳳凰颱風來勢洶洶，不只日本氣象廳將其評為「強烈」，台灣中央氣象署也提醒民眾要防颱，氣象署指出，明（10）日颱風接近與東北季風相互影響，整個台灣東側慎防豪雨，預計明日下半天可能發布海上颱風警報，接著週二（12日）可能發布陸上颱風警報。週三（12日）颱風預計以輕颱強度通過台灣，雨勢擴到中南部，雨有顯著緩和可能要等到週五（14日）。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
鳳凰颱風恐成「攔腰斷頭颱」13日橫掃台灣 最新路徑曝光
今年第26號颱風鳳凰（PHOENIX）持續以驚人的速度向西推進，對台灣的威脅指數不斷攀升。中央氣象署稍早釋出最新預估路徑，警示鳳凰將成為少見的「攔腰斷頭颱」，恐在下週三（12日）晚間至下週四（13日）清晨，以穿心颱路徑橫掃台灣本島。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰共伴效應2天影響最劇！各國路徑曝「巔峰登陸菲」大量致災雨炸2地區
中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」預計今（9）日將達強烈颱風登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，強度將逐漸減弱。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風下週二、週三「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成
颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。中天新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
中颱鳳凰「慢速移動」強度恐再增 宜蘭今首防強降雨
中颱鳳凰目前位在鵝鑾鼻南南東方940公里海面，在抵達台灣之前，將先到菲律賓北部「轉1圈」，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，宜蘭最快9日晚間就會出現雨勢，若颱風速度變慢，雨勢會更強、更久。中天新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰颱風直衝台灣！2縣市暴風圈侵襲率達91% 本島縣市均超過7成
鳳凰颱風預計今日（11/9）增強為強烈颱風，並於週三（11/12）登陸台灣。氣象署稍早公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，其中台南市及澎湖縣均達91%，其餘縣市除部分離島外，本島侵襲率均達70%以上。太報 ・ 14 小時前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 1 天前
雨炸3天！ 週一、二「北宜花」共伴機率高、防致災雨
鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部、東北部及東部地區將首當其衝！專家提醒，單日累積雨量可能突破350毫米，宜蘭、花蓮等地更是共伴效應降雨的重災區。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰明後天發海陸警！「穿心颱」登陸點北修 全台搖滾風雨時程曝
第26號颱風「鳳凰」颱風預計今（9）日將達強烈颱風，最快明日發布海警、週二發陸警。中央氣象署指出，登陸地點落在台中以北，週三前後全台將有明顯風雨，尤其基隆、雙北、宜蘭、花蓮等地區防豪雨。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
北部週一起爛天氣 全台逾7成機率被暴風圈掃到
【記者黃泓哲／台北報導】鳳凰颱風雖然在北轉過程中減弱，但仍將為全台帶來風雨。《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，鳳凰接近時可能只剩輕颱等級，仍會帶來強風豪雨，提醒民眾務必提早防颱。中央氣象署預估，週一北部、東部天氣轉壞，週二雨勢最劇，週三起雨帶將南移到中南部與花東，部分地區可能出現豪雨。壹蘋新聞網 ・ 10 小時前